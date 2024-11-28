陸迎第十一批韓戰軍人遺骸 安排「台生」代表迎接

大陸28日在瀋陽，舉辦第十一批參與韓戰的軍人遺骸迎回儀式，有別過去宣傳側重運-20高規格接回、戰鬥機護航，據中新社報導，此次陸方還安排了「港澳台師生」代表，在嚴寒中於瀋陽桃仙國際機場迎接，有參加的台生說，希望兩岸學生都能夠銘記這段歷史，共同繼承弘揚偉大的民族精神。

就此次移交，解放軍空軍於26日，派出運-20運輸機出發前往南韓，而韓方在28日，向中方移交43名軍人的遺骸與遺物，進入大陸空域後，解放軍派出兩架殲-20戰機護航，過程一度因大雪延遲，抵達瀋陽桃仙國際機場後，機場以「過水門」方式致意。

據陸媒報導，此次迎回儀式，陸方在現場安排一千多名社會各界代表，包括在2022年北京冬奧奪金的短道速滑運動員武大靖、士兵家屬，和「港澳台師生」代表等。

參加儀式的所謂「港澳台師生」，包括香港培僑中學、澳門勞校中學，其中，香港培僑中學曾在大陸所謂「抗美援朝」（韓戰）期間，有20多名校友報名參加志工 ，因此，該校老師陳文豪說，這段歷史更加堅定了同學們的愛國情操和國家自豪感。

至於台生方面，一名「生於台灣」的王姓同學表示，她將把這次經歷分享給台灣的同學和朋友，讓大家更了解國家的歷史，傳承英烈精神；另一名「來自台灣」的劉姓同學從小隨父母在瀋陽生活，她表示，希望兩岸學生都能夠銘記這段歷史，共同繼承弘揚偉大的民族精神。

在今天下午大陸國防部的例行記者會上，大陸國防部發言人吳謙說，11月28日，中韓雙方移交43位中國人民志願軍（中共對參與韓戰的解放軍外派部隊的總稱）烈士遺骸及相關遺物，將在瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行安葬儀式。從2014年起至今，雙方遵循國際法和人道原則，已連續11次交接981位在韓中國人民志願軍烈士遺骸。

吳謙還說，「請相信，你們的犧牲與奉獻永遠不會被忘記；也請相信，我們願化作你的眼睛，替你看遍這錦繡河山。」