中共中央軍委委員苗華被查 專家：將再有一波軍事整頓

大陸國防部28日主動宣布，共軍上將、中共中央軍委委員苗華，涉嫌「嚴重違紀」遭停職調查，消息震撼各界。軍事專家亓樂義向本報分析，苗華是政工政戰系統又管人事，「出了問題，那問題就很大」。這幾年，軍中可能形成以苗華為勢力的「小山頭」，凡是經過苗華晉升的人選可能都有問題。他研判，下一波，習近平可能準備要清洗以苗華為主形成的軍中毒瘤。

亓樂義受訪時表示，苗華把持著人事權，他如果出問題，這幾年凡是經過苗華保證的晉升人選可能都有問題，嚴重性要比因火箭軍貪腐落馬的前大陸防長李尚福更重，「李尚福還限制在科技裝備領域，政治思想是全領域，特別是管人事的部分」。

亓樂義指出，軍級以上幹部要再往上升，一定要有苗華的大力推薦，不然不可能見得到軍委主席習近平。但經過苗華特別推薦的人選，可能都有問題，可能都跟腐敗有關，所以苗華事情很嚴重，他的嚴重可以形容是「第二個徐才厚」。但是苗華沒有像徐才厚那麼張揚，而是「鴨子划水」看不出是會犯這些錯誤。

亓樂義研判，苗華落馬代表「又要有一波軍事整頓」，而且是「名正言順的一波」。凡是經過苗華推薦的人，現在都要「皮皮挫」了。對於可能影響的階級與範圍，他認為，可以觀察五個戰區中分別的司令員與政委有沒有被抓出來的，還有各軍種的司令員跟政委，「這些都要經過苗華政治思想的考核」。

亓樂義指出，習近平任命人事第一要求就是政治合格。當前，對習近平來講，軍隊的忠誠「真的是有問題」。他們現在已經沒有任何一個人有能力來造反，因為管控得很嚴，根本發動不了，但問題是操守作風不好，心根本不在打仗訓練。「積極不可能造反，但消極的是中央的命令不執行、打折扣，陽奉陰違」。

亓樂義表示，苗華的中央軍委委員幹了很久，可以肯定這麼多年來，他在軍中一定培養了一股勢力，可能養成了個人的軍隊，已經不是黨的軍隊，「會不會把郭伯雄、徐才厚都打掉以後，軍中還是隱約隱藏著『山頭』，苗華可能就代表某種程度的『山頭』？」

大陸國防部主動宣布苗華落馬的消息，正值董軍被傳貪腐被查之際。亓樂義認為，這兩者之間是不是有必然關係，也很難說。他也表示，解放軍反腐的路是「進行式」，不會停。