黎智英否認支持本土派 聯絡證人陳梓華為平息暴力

香港壹傳媒創辦人黎智英今天續就其涉及國安法案件接受審訊，他在庭上否認支持本土派，因他反對港獨；他與其中一名證人陳梓華的對話，亦沒提及制裁等，強調他聯絡陳為平息暴力。

黎智英被控3罪，包括與蘋果日報6名高層「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，以及與陳梓華及劉祖迪等人「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。黎又與蘋果日報3間公司被控「串謀發布煽動刊物罪」，案件自去年12月中開審，今年7月法官裁定表證成立。相關審訊在休庭約4個月後，近日續審。

綜合本地媒體報導，黎智英今天在法庭上談及他與案中其中一名檢方證人陳梓華的關係和互動。

陳梓華是律師助理，此前承認串謀黎智英等人透過「重光團隊」作為平台，請求外國制裁香港。他此前在法庭上引述黎智英曾稱，希望結合街頭、議會及國際力量，逼政府回應市民訴求。

在今天的審訊中，黎智英的代表律師展示其中一則黎與陳梓華於2020年1月對話訊息，當時黎智英向陳表示，如果陳想認識施明德，一個真正的革命家，黎可以安排，並指施明德擅長抗爭技巧。

黎智英表示，當時陳梓華想認識一些人，問黎有沒有相關人物可介紹。黎又指，他認為施明德很有智慧，相信可以就這場運動提點陳梓華。

律師問施明德是什麼人時，黎智英說，施明德是民進黨前主席，反對國民黨。

黎智英又否認陳所說，要結合街頭、議會及國際力量。黎表示，自己應該只說要結合街頭及議會的力量，但是國際力量不是他的考慮。

黎智英又指，他只是透過陳梓華著勇武派建立領袖，規範示威活動，這也是他一直以來的意圖。

對於陳梓華此前曾稱，黎與他見面時透露想支持本地的力量。黎智英今天否認支持本土派，因他反對港獨；他與陳的對話亦沒提及制裁、敵對、封鎖等，強調他聯絡陳為平息暴力。

黎智英又提到他與被稱為「攬炒巴」的劉祖迪的接觸，認為他對年輕示威者很有影響力。