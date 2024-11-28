快訊

不滿川普勝選！莎朗史東轟美國「無知傲慢」 猛批：沒受過教育的人

冷氣團持續至周六！全台凍番薯2地區跌破10度 一圖看懂各地氣溫

蘭嶼鄉長謝胡源倒臥宿舍 送醫搶救不治享年56歲

黎智英否認支持本土派 聯絡證人陳梓華為平息暴力

中央社／ 香港28日電

香港壹傳媒創辦人黎智英今天續就其涉及國安法案件接受審訊，他在庭上否認支持本土派，因他反對港獨；他與其中一名證人陳梓華的對話，亦沒提及制裁等，強調他聯絡陳為平息暴力。

黎智英被控3罪，包括與蘋果日報6名高層「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，以及與陳梓華及劉祖迪等人「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。黎又與蘋果日報3間公司被控「串謀發布煽動刊物罪」，案件自去年12月中開審，今年7月法官裁定表證成立。相關審訊在休庭約4個月後，近日續審。

綜合本地媒體報導，黎智英今天在法庭上談及他與案中其中一名檢方證人陳梓華的關係和互動。

陳梓華是律師助理，此前承認串謀黎智英等人透過「重光團隊」作為平台，請求外國制裁香港。他此前在法庭上引述黎智英曾稱，希望結合街頭、議會及國際力量，逼政府回應市民訴求。

在今天的審訊中，黎智英的代表律師展示其中一則黎與陳梓華於2020年1月對話訊息，當時黎智英向陳表示，如果陳想認識施明德，一個真正的革命家，黎可以安排，並指施明德擅長抗爭技巧。

黎智英表示，當時陳梓華想認識一些人，問黎有沒有相關人物可介紹。黎又指，他認為施明德很有智慧，相信可以就這場運動提點陳梓華。

律師問施明德是什麼人時，黎智英說，施明德是民進黨前主席，反對國民黨。

黎智英又否認陳所說，要結合街頭、議會及國際力量。黎表示，自己應該只說要結合街頭及議會的力量，但是國際力量不是他的考慮。

黎智英又指，他只是透過陳梓華著勇武派建立領袖，規範示威活動，這也是他一直以來的意圖。

對於陳梓華此前曾稱，黎與他見面時透露想支持本地的力量。黎智英今天否認支持本土派，因他反對港獨；他與陳的對話亦沒提及制裁、敵對、封鎖等，強調他聯絡陳為平息暴力。

黎智英又提到他與被稱為「攬炒巴」的劉祖迪的接觸，認為他對年輕示威者很有影響力。

律師 施明德 黎智英

延伸閱讀

黎智英自辯 承認曾建議龐培歐制裁中港官員

黎智英承認：曾向時任美國國務龐培歐建議制裁中港領袖

爭取外國挺港社運 黎智英自辯認「蘋果不報中國正面新聞」

庭審自辯第3天 黎智英承認鼓動抗中 與勇武派同陣線

相關新聞

傳中共中央軍委委員苗華 11月9日戴著頭套被多名士兵抓走

大陸國防部發言人吳謙今日宣布，中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華涉嫌「嚴重違紀」遭「停職檢查」。事實上，旅美中...

中共中央軍委苗華被查 專家：習恐怖統治掌軍權

共軍高層再次震盪，大陸官方今證實，苗華因涉及嚴重違紀遭停職調查。 淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，中共總...

中共中央軍委委員苗華落馬 官方宣布：涉嫌嚴重違紀

中共再度傳出高階將領落馬消息。大陸國防部28日主動宣布，共軍上將、中共中央軍委委員苗華，涉嫌「嚴重違紀」，中共中央決定對...

我方收緊防空警報線 大陸國防部再度否定「台海中線」

兩岸軍事持續緊張，針對我方國防部長顧立雄解釋重新頒布「防空警報發放實施規定」，將發放線從過去距本島70浬縮短24浬一事係...

中共中央軍委委員苗華被查 專家：將再有一波軍事整頓

大陸國防部28日主動宣布，共軍上將、中共中央軍委委員苗華，涉嫌「嚴重違紀」遭停職調查，消息震撼各界。軍事專家亓樂義向本報...

閻學通：中美由不好變得更不好 競爭核心仍是技術

川普再度當選美國總統，北京專家閻學通今天說，中國本來跟美國關係就不好，只不過「從不好變得更不好」。中美競爭核心仍然是技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。