我方收緊防空警報線 大陸國防部再度否定「台海中線」

兩岸軍事持續緊張，針對我方國防部長顧立雄解釋重新頒布「防空警報發放實施規定」，將發放線從過去距本島70浬縮短24浬一事係因為共軍頻越中線，大陸國防部發言人在回應時，再度公開否定「台海中線」。

大陸國防部28日下午召開每月例行記者會，發言人吳謙回應媒體提問我方防空警報發放線縮短以及顧立雄的說法，吳謙表示，「回答之前先澄清一個表述，台灣是中國的一部分，根本沒有什麼台海中線」。

他指，「民進黨當局炒作所謂大陸軍事威脅，不過是為欺騙台灣民眾、政治操縱反中抗中尋找藉口」。吳謙還說，當前台海局勢緊張的根源，是民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力，不斷進行矛盾挑釁，「解放軍採取的措施是捍衛國家主權和領土完整的，維護台海和平穩定的正當必要之舉。正告民進黨當局妄想以武謀獨是自尋死路，最終只能是自取滅亡」。

此外就有台灣匿名官員表示已由非正式管道向美國提出軍購要求清單，總金額達到150億美元。吳謙則回應指，民進黨當局甘當冤大頭和美國的提款機，不顧民意反對，拿台灣老百姓的血汗錢向美國交保護費，「得到的不會是保護，只會是進一步的壓榨與利用」。

對於賴總統即將出訪友邦並過境夏威夷，共軍是否會採取反制軍事行動？吳謙表示，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關係和台海和平穩定。共軍「將堅決打掉一切台獨分裂圖謀，堅決挫敗一切外部勢力干涉」。

而就日媒近日報導，日本和美國正在應對台灣可能出現的緊急狀況，制定一項聯合軍事計畫，包括在距離台灣最近的日本島嶼上部署飛彈、火箭炮等武器裝備，就此吳謙強調，「台灣是中國的，不關日美什麼事，需要他們應對什麼？」他警告，如果媒體報導屬實，「日本的有關動向是非常危險的，無論出現怎樣的情況，解放軍都將採取有力措施，堅決挫敗外部勢力干涉，堅決粉碎台獨分裂行動」。

另外就菲律賓防長近日稱菲方正考慮從美國購買堤豐中程飛彈發射系統，吳謙也強調「已多次闡明了堅決反對的立場」，他指出，「中導是進攻性武器，菲方配合美方引入中導，將直接挑動地緣對抗，推升地區緊張局勢，這絕不是菲律賓一家的私事，而是關乎本地區所有國家的共同安危」。

吳謙並指，歷史和現實反復證明，「美軍武器部署到哪裡哪裡，戰亂的衝突的風險就會升高，哪裡的人民就會承受不應承受的戰爭苦難」。他說，「亞太地區是各國攜手合作的大舞台，不應成為地緣博弈的角鬥場。我們敦促有關方面立即撤走堤豐中導系統。如果美菲一意孤行，中方必將堅決反制」。

另就日本防衛大臣中古元21日大陸防長董軍在寮國會面時關切共軍軍事行動，吳謙則強調，董軍與中古元舉行了坦率建設性會談，「董部長對日方的不實指責進行了批駁，強調日方應恪守中日四個政治文件，真正將互為合作夥伴、互不構成威脅的政治共識和戰略互惠關係落到實處。董部長還與中古元就下一階段中日防務交流的安排交換了意見」。