美國將政黨輪替 陸國防部劃「發展中美兩軍關係原則」

美國即將政黨輪替，共軍與美軍的交流情況備受矚目，由於才拒絕雙方防長在寮國會晤，大陸國防部對下一步是否有想跟下任美國防長溝通一事，強調「中方對發展中美兩軍關係，是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯」。

大陸國防部發言人吳謙28日在記者會上，就祕魯拜習會後，中共下一步對於發展兩軍關係的看法一事表示，「中美合則兩利，鬥則俱傷，過去幾年中美兩軍關係雖然歷經跌倒起伏，但也開展了對話與合作，總體實現穩定」。他強調，中美作為世界上兩個大國，應該計天下利，多為當前動盪不安的世界，注入確定性、提供正能量。

吳謙指，「希望美方同我們相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國軍隊的發展，把以和為貴、以穩為重，以信為本作為兩軍交往的基本遵循。在平等和尊重基礎上構建不衝突、不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石」。

由於雙方防長未能在寮國的東協防長擴大會議期間會晤，是否會影響和下一任美國防長的溝通、就中美軍事對話持何立場？吳謙則說，「中方對發展中美兩軍關係，是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯」。他強調，會晤需要合適氛圍，溝通不能沒有原則，美方也不必擺出一副希望對話的姿態，「自己做過什麼損害中方核心利益的事，難道自己心裡還沒有點兒數嗎？」。

而美國防長奧斯丁在東協防長擴大會議上，指中共在南海脅迫性活動是當前安全重要挑戰，就此吳謙特別強調，對此無端指責「董軍部長當即予以嚴厲批評。董部長指出，美方出於一己私利，挑動縱容個別地區國家在南海挑事兒，嚴重破壞地區和平穩定，值得域內國家高度警惕」。吳謙還提到，「我們要求美方停止編造謊言，停止挑釁滋事，不要在錯誤的道路上越走越遠」。

就共軍與美軍10月初舉行的海上軍事安全磋商機制工作小組會議，吳謙則詳細介紹。他說10月6日至8日兩軍於青島舉行2024年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會暨年會，「雙方在平等和尊重基礎上，就當前中美海空安全形勢進行了坦誠務實交流，評估了中美海空相遇安全行為準則年度執行情況，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施，並就2025年工作小組會議議題交換意見」。

吳謙指，「中方認為此類溝通有助於中美兩軍一線部隊更加專業安全的開展互動，降低誤解，誤判風險。同時我們堅決反對任何以航行和飛越自由為名，危害中國主權和安全的行為，將繼續依法依規，堅定維護自身領土主權和海洋權益」。

對於賴總統出訪將過境美國夏威夷，吳謙強調，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關係和台海和平穩定。「中國人民解放軍肩負著維護國家主權和領土完整的神聖使命，將堅決打掉一切台獨分裂圖謀，堅決挫敗一切外部勢力干涉」。