國台辦籲取消電影配額限制 陸委會反控有政治審核

在大陸電影奪得今年度金馬獎3個獎項後，大陸國台辦發言人陳斌華昨天指出，希望台方取消大陸電影在台公映的數量限制。陸委會副主委兼發言人梁文傑28日回應說，相關機制文化部會再做審酌，但台灣電影要到大陸上映，仍需要受到很多審核，「在政治上要能夠過得了關」，並非陸方所稱取消配額限制就可以隨意進去。

第61屆金馬獎23日舉行頒獎典禮，共有276部大陸作品參加，其中，大陸演員張志勇以「漂亮朋友」奪最佳男主角；另一部大陸電影「一部未完成的電影」奪得最佳劇情片獎，該片導演婁燁也奪得最佳導演獎。

在此之下，陳斌華昨日在國台辦例行記者會上表示，陸方一貫支持兩岸展開正常的、合法合規的電影交流活動，並稱2010年陸方已取消台灣電影在中國大陸公映的數量限制，也希望台方取消中國大陸電影在台公映的數量限制。

對此，梁文傑28日回應表示，按照國台辦說法，大陸是依照2010年的ECFA早收清單，同意台灣電影不受進口影片配額的限制，但台灣電影要進去，仍須受到許多審核，「不是台灣電影想要進去就能進去的」，因為在大陸任何一部片子要上映，必須受到審核，「在政治上要能夠過得了關」。

至於我方對大陸的配額限制，梁文傑說，文化部曾有修正，如果大陸電影獲得重要影展，或是金馬獎等的話，就不受每年十部的限制，可以申請來台演映，「所以我覺得相關的機制文化部會再做審酌」。至於外界關心的，此次獲獎的電影「一部未完成的電影」，預計在今年12月20日上映，「所以它是沒有問題的」。

據查閱大陸《電影管理條例》第二十五條規定，電影片禁止載有下列內容，包括反對大陸憲法確定的基本原則，和「危害國家統一、主權和領土完整的」，以及洩露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益的，和煽動民族仇恨、宣揚邪教迷信、擾亂社會秩序，宣揚淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪，侮辱或者誹謗跟危害社會公德等等。