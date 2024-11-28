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傳中共中央軍委委員苗華 11月9日戴著頭套被多名士兵抓走

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華傳出落馬消息，圖為苗華今年10月7日出席新疆生產建設兵團成立70周年大會。（新華社）
中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華傳出落馬消息，圖為苗華今年10月7日出席新疆生產建設兵團成立70周年大會。（新華社）

大陸國防部發言人吳謙今日宣布，中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華涉嫌「嚴重違紀」遭「停職檢查」。事實上，旅美中國時事評論人蔡慎坤早在11月10日就在社交平台X披露此事。蔡慎坤27日又發文稱，苗華是11月9日被中共中央軍委軍紀委帶走調查。北京紅二代微信群裡都在傳苗華是戴著頭套被多個士兵抓走的，「小區的很多人都看見了」。

蔡慎坤10日在X上發文指出，苗華是被中央軍委軍紀委直接帶走的，他預期這將會有一大批苗華提拔的官員，包括去年底新上任的國防部長董軍也受波及。

蔡慎坤指出，苗華負責中共全軍意識形態、政治和人事工作，任何人要得到提拔，都需要得到苗華的首肯和推薦。苗華出身海軍，所以在他任上提拔了一大批他熟悉的海軍將領。而海軍勢力在軍中坐大，也與大陸國家主席習近平對台武力威懾，甚至謀劃武統台灣有關。

他認為，董軍和苗華出事，意味習近平賞識的軍中福建幫遭到重創。而習近平會對苗華產生懷疑，是因苗華向習近平推薦了一批他自己的人馬，「這是習近平絕不能接受的事情。」

蔡慎坤表示，習近平顯然也意識到苗華的威脅。今年7月9日，中央軍委舉行上將授銜儀式，唯一晉升的上將就是中央軍委政治部副主任何宏軍。何宏軍是苗華的副手，被提升成為常務副主任。本來作為副職不應晉升成為上將，破格讓何宏軍晉升為上將，就意味何宏軍可以隨時取代苗華。

而董軍雖然出任大陸國防部長，卻一直未能兼任中共中央軍委委員及大陸國家軍委委員，即引發外界諸多揣測。蔡慎坤分析，由於習近平不信任苗華，苗華推薦的國防部長董軍也就沒有進入中央軍委，這造成董軍的地位很尷尬。

國防部 習近平 董軍

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