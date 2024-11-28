金融時報指董軍涉貪被查 陸國防部駁斥：報導純屬捏造

大陸國防部長董軍27日被外媒指出其以涉貪被查，消息一出受到極大關注，而大陸外交部先回應「捕風捉影」之後，大陸國防部發言人吳謙28日則強調，「有關報導純屬捏造，造謠者居心叵測，中方對這種汙衊行徑表示強烈不滿」。

董軍是中共二十屆中央委員，曾擔任中共海軍司令員，去年8月大陸時任防長李尚福被查並於10月解職後，12月29日大陸全國人大常委會任命董軍為新任國防部長，創下中共建政後首度有海軍將領擔任防長的紀錄。惟中共高層迄今沒有讓董軍進入中央軍委會，也沒有循例晉升他為國務院國務委員。

英國「金融時報」27日援引美國現任和前任官員說法指，共軍領導層再度爆出貪腐醜聞，並已對國防部長董軍展開調查，這些美國官員表示，中共擴大調查共軍貪汙問題，董軍也名列調查對象之中。大陸外交部發言人毛寧27日下午對此僅回應「捕風捉影」四個字。

28日適逢大陸國防部每月例行記者會，發言人吳謙應詢時就此議題回應指，「有關報導純屬捏造，造謠者居心叵測，中方對這種汙衊行徑表示強烈不滿」。

近期共軍有諸多將領、軍工系官員相繼落馬，28日記者會上，官方主動公布中共中央軍委委員苗華「嚴重違紀」被「停職檢查」。

而今日的記者會上，吳謙除了特別駁斥有關董軍落馬的消息之餘，也多次主動披露董軍在軍事外交上的工作內容，包含於寮國永珍出席東協防長擴大會議時，董軍「嚴厲批駁」美國國防部長奧斯丁，以及董軍與日本防衛大臣中古元會談時「批駁」日方不實指責，另外還有共軍與寮軍演習期間，董軍和寮國副總理占沙蒙共同觀摩醫療服務等。整場記者會給董軍的軍事外交工作，留下非常多的篇幅。

此外，現場有外國記者問「現在誰是中國國防部長」，吳謙還反問道，「你中文說得很好，怎麼會問這種無厘頭問題？我剛說了很多次『董軍部長』」。