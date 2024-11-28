中美防長未能會晤 陸：不必擺出希望對話的姿態

金融時報27日報導，大陸已對國防部長董軍展開調查。在大陸國防部28日下午舉行的例行記者會上，面對媒體詢問，在本月在寮國舉行的東協防長擴大會議上，何以中美防長未能見面？大陸國防部新聞發言人吳謙稱，會晤需要合適氛圍，美方也不必擺出一副希望對話的姿態。

針對本月20日中美防長在第11屆東南亞國家協會國防部長擴大會議期間未會晤一事，大陸國防部21日晚間曾發布消息，吳謙稱此結果「責任完全在美方」。CNN引述美國官員表示，大陸國防部長董軍拒絕與美國防部長奧斯丁會談的理由，與美國近期的對台軍售案有關。

有記者問及這是否會影響和下一任美國防長的溝通，也詢問大陸國防部對中美軍事對話的看法。吳謙回應，中方對發展中美兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。會晤需要合適氛圍，溝通不能沒有原則。美方也不必擺出一副希望對話的姿態，「自己做過什麼損害中方核心利益的事，難道心裡還沒有點數嗎？」

另，關於中美兩軍關係下一階段發展，吳謙表示，中美合則兩利、鬥則俱傷。過去幾年，兩國兩軍關係雖然歷經跌宕起伏，但也展開了對話與合作，總體實現了穩定。中美作為世界上兩個大國，應該計天下利，多為當前動盪不安的世界注入確定性、提供正能量。

吳謙續指，希望美方同中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國軍隊的發展，把以和為貴、以穩為重、以信為本作為兩軍交往的基本遵循，在平等和尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石。