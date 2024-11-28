中共中央軍委委員苗華落馬 官方宣布：涉嫌嚴重違紀

中共再度傳出高階將領落馬消息。大陸國防部28日主動宣布，共軍上將、中共中央軍委委員苗華，涉嫌「嚴重違紀」，中共中央決定對苗華「停職檢查」。至於苗華何時被查、是否與貪腐有關？官方則並未詳細回應。

大陸國防部28日下午舉行例行記者會，發言人吳謙在一開始，就主動宣布苗華落馬的消息，吳謙說，中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華，「涉嫌嚴重違紀」，「經黨中央研究，決定對苗華停職檢查」。

先前外界就已流傳苗華可能已經落馬的消息，但中共官方28日突然主動公布，仍令在場媒體感到錯愕。但截至發稿前，大陸媒體卻都未報導苗華落馬消息。

苗華是繼李尚福之後，近年第二位落馬的現任中共中央軍委委員。李尚福原為中共中央軍委委員、大陸國務委員兼國防部長，去年8月31日被查，10月被免職，其後被宣布開除黨籍、軍籍，並取消上將軍銜。

由於官方並未宣布苗華違法，只說他「違紀」，本報記者追問，苗華是哪一天被查、他涉嫌「嚴重違紀」是否與貪腐有關？對此吳謙則僅表示，「我沒有更多信息需要發布」，並未多做解釋。經本報查詢，目前大陸國防部官網黨和國家的中央軍委委員欄位，皆仍保留苗華的名字。

公開資料顯示，苗華1955年生於福建福州， 2014年出任共軍蘭州軍區政委，成為正大軍區級將領，苗華曾擔任隸屬南京軍區的31集團軍政治部主任。其後調任蘭州軍區，後轉任海軍政治委員，2017年成為中央軍委政治工作部主任，並於同年進入中央軍事委員會，2022年連任，至今落馬。

據大陸國防部官網，苗華最後一次公開亮相是在今年10月7日出席新疆生產建設兵團70周年的大會，當時他上台宣讀賀詞。

至於上一位落馬的中共中央軍委委員李尚福，最後一次現身則是去年8月29日在北京的「中非安全論壇」致詞，此後便從公眾視野中消失，事實上他在8月31日被查，但大陸國防部直到當年9月28日都還對李尚福落馬一事表示「你談到的情況我不了解」，而當時官方宣布「香山論壇」即將於10月底在北京舉行，對李尚福是否參加，官方則說，「進一步消息會適時發布」。

此外，出身火箭軍的前中共中央軍委委員、大陸國務委員兼國防部長魏鳳和，也已在去年9月21日被查。

今年中共中央軍委甫於6月17日至19日召開「中央軍委政治工作會議」，以極高的規格對軍隊的政治工作、反腐工作做出要求。當時中共中央軍委主席習近平表示，十八大以來形成了「新時代政治建軍方略」，明確「槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中」、「軍中絕不能有腐敗分子藏身之地」。

在李尚福、苗華相繼落馬後，中共中央軍委剩軍委主席習近平、副主席張又俠、何衛東、軍委委員劉振立、張升民五人。