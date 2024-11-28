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美降赴陸旅遊警示 陸委會：台灣人有「懲獨條款」問題

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
陸委會今年6月宣布將赴陸旅遊升級至「橙色」警示，目前政策持續不變。圖為桃園機場正準備搭機前往廣州的旅客。記者黃仲明／攝影
陸委會今年6月宣布將赴陸旅遊升級至「橙色」警示，目前政策持續不變。圖為桃園機場正準備搭機前往廣州的旅客。記者黃仲明／攝影

美國國務院於當地時間27日，將公民赴陸旅遊提醒由三級降為二級，並移除有關非法拘押風險的「D」字標註。對於台灣未來是否可能調整赴陸旅遊警示，陸委會副主委兼發言人梁文傑28日表示，必須要提醒的是，美國人不會面對大陸所謂「22條懲獨條款」的問題，但台灣人有，政府會看各種情況來加以審酌。

梁文傑28日主持陸委會例行記者會，對於美方的調整，他說，陸委會有注意到這個消息，對於這些狀況政府都會納入考慮。

但梁文傑強調，必須要提醒的是，美國人不會面對大陸所謂「22條懲獨條款」，「美國人沒有這個問題，我們台灣人有」，所以這個部分（指我對赴陸港澳旅遊警示），政府會看各種情況來加以審酌。

今年6月，面對大陸祭出「懲獨22條」，陸委會宣布自6月27日起，提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，建議國人避免非必要赴陸港澳旅行，理由是陸港澳近年持續增修相關國安法令，目前已有相當多起國人赴中國大陸遭非法扣押、留置、盤查等情形，中共又發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，嚴重威脅國人赴陸港澳之人身安全。

美國方面，由美國國務院定期發布旅遊評級，一級為採取正常預防措施；二級敦促旅行者加強防範；三級為重新考慮是否前往；四級建議人們不要前往。

2022年，美國國務院點出美國公民在大陸有被拘留、用作談判籌碼的風險，將中國大陸的旅行建議給予「D」字標註警告；另，因應大陸《對外關係法》及修訂版《反間諜法》在2023年7月生效，美國政府建議公民「重新考慮」是否前往大陸旅行，美國國務院並在今年4月發布的對陸港澳旅遊評級中，維持三級警示。

不過，在三名長期被大陸關押的美國公民27日宣布獲釋後，美國國務院網站在當地時間27日將赴大陸旅行提醒由三級降為二級，並移除關於非法拘押風險的「D」字標註。同時，目前美國對香港的旅行提醒等級為二級，對澳門則仍為三級。

國務院 美國公民 陸委會

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