中共中央軍委委員苗華因「嚴重違紀」接受調查

大陸國防部長董軍才剛傳出被查的消息，大陸國防部28日表示，中央軍委委員、政治工作部主任苗華已被停職，並因涉嫌「嚴重違紀」而接受調查。

星島日報報導，大陸國防部發言人吳謙今日在記者會上表示，中國共產黨「決定對苗華停職，並等候調查」，吳謙並未提供更多有關中央軍事委員會委員海軍上將苗華被指控的細節。

法新社報導，這是大陸軍方全面打擊貪腐行動中，最新落馬的高級官員。旅美中國時事評論人蔡慎坤指出，這意味著又一位中央軍委委員，掌管宣傳和人事大權的習家軍被清洗出局，這也預示著將有一大批苗華提拔的高級將領，包括去年才上任的新任國防部長、海軍上將董軍也會受到波及，軍隊又將面臨新一輪大清洗。

此前，中央軍委委員、中央軍委政治工作部前主任張陽也因貪腐落馬，後來自殺身亡，由苗華接替他出掌政治工作部。

69歲的苗華，祖籍江蘇，生於福建福州，1969年入伍，長期在駐閩的第31集團軍負責政工，曾任該軍政治部主任。2005年，苗華調赴江蘇徐州，出任同屬南京軍區的第12集團軍政委；2010年，跨軍區調往蘭州軍區，歷任政治部主任、副政委兼紀委書記。

中共十八大之後，他晉升蘭州軍區政委，成為正大軍區級將領。2014年12月，陸軍出身的苗華跨兵種調任海軍政委，2017年擔任軍委政治工作部主任。

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