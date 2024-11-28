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中美換囚 陸外交部稱三位中國公民都被「錯誤羈押」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（歐新社）
大陸外交部發言人毛寧。（歐新社）

白宮27日宣布，美中在經歷數月談判後達成一項換囚協議，三名美國公民中有兩位被美國政府認定為「錯誤拘押」，而大陸外交部發言人毛寧28日在例行記者會上表示，三名中國公民皆為被美方「錯誤羈押」。毛寧表示，中方一貫堅決反對美方對中國公民出於政治目的進行打壓迫害，會堅定維護中國公民的正當合法權益。

美國之音報導，三名美國公民據悉是德州商人斯威丹（Mark Swidan)、紐約長島華裔商人李凱（Kai Li）和美國僑界領袖梁成運（John Leung）。三人在被關押多年後終於重獲自由，美國政府認定斯威丹和李凱是被中國政府「錯誤拘押」；而關於三名中國公民的資訊，目前尚無公開資訊可以核實被美國政府釋放的中國公民身分。

今日大陸外交部例行記者會上有記者詢問關於三位中國公民的進一步資訊，毛寧表示，經過中國政府不懈努力，三名被美方錯誤羈押的中國公民平安回到祖國，這再次證明任何時候中國都不會放棄自己的同胞，祖國永遠是他們堅強的後盾。

毛寧強調，中方一貫堅決反對美方對中國公民出於政治目的進行打壓迫害，將一如既往採取必要措施，堅定維護中國公民的正當合法權益。

另外，毛寧提到，這次還有一名在美潛逃多年的逃犯被遣返回國，說明天網恢恢，任何地方都不可能永遠成為避罪天堂。中國政府將繼續開展追逃追贓，有逃必追、一追到底。

另外針對美國國務院網站將赴陸旅行提醒由三級降為二級一事，毛寧回應，中方注意到美方做出的這一調整，認為此舉有利於兩國人員正常往來。中方歷來反對人為製造「寒蟬效應」，希望美方繼續為促進兩國人文交流創造更多便利。

外交部 毛寧 美國公民

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