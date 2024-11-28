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港媒：歐洲議會要求撤消香港特別關稅待遇

中央社／ 香港28日電
香港示意圖。圖／ingimage
香港示意圖。圖／ingimage

據報導，歐洲議會將要求歐盟廢除給予香港的特別關稅待遇，以及檢討香港駐布魯塞爾經貿辦事處的地位。

英文南華早報近日報導，在香港泛民主派45人被指違反國安法而被判刑4至10年的背景之下，歐洲議會提出了以上要求。

報導表示，該報獲得的一份決議顯示，歐洲議會議員同時要求考慮制裁香港的領導人，包括行政長官李家超。

據報導，歐洲議會將會討論這份決議並進行投票，但這份決議沒有強制性。

香港於2020年7月實施國安法後，時任美國總統川普曾於同月簽署香港自治法（Hong Kong AutonomyAct），作為制裁香港政治人物的法律依據，同時終止美國給予香港的貿易特殊待遇。

美國國會稍早前也通過法案，要求政府撤消香港駐美貿易辦事處享有的特權，相關法案將由參議院處理。

國安法 美國 香港

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