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中國維權人士許志永已停止絕食 通信權仍不受保障

中央社／ 台北28日電

維權網今天報導，中國知名法律學者、維權人士許志永26日與家屬聘請的律師會面，談話近2小時。律師透露許志永已經停止絕食，但他以絕食捍衛的通信權仍未得到保障。

維權網引述許志永家屬聘請的律師指出，許志永全程談話順暢，思維很敏捷，意志也依然很堅定，對所做的事無怨無悔。

律師還表示，許志永已經停止絕食，會面時並沒有插胃管，具體停止時間則無法判斷與詢問；而只要涉及絕食情況、通信訴求、獄中權利及是否受到虐待等都不許談論，若涉及會被警告並終止會見。

談話快結束時，許志永嘗試著快速提了一句「希望我女朋友能多跟律師聯繫」。當「女朋友」三個字說出之後，談話馬上就被警告，不允許涉及這個話題。

許志永的女友是中國人權倡議人士李翹楚。她先前因聲援許志永被當局以「煽動顛覆國家政權罪」判刑3年8個月，直到今年8月3日出獄。

維權網指出，許志永以絕食去爭取的通信權利目前仍未獲監獄方面保障。李翹楚於10月20日和11月14日分別寄出兩封信至山東省魯南監獄，均顯示已簽收，許志永有收到10月20日的信，並回了信，11月14日的信則未看到。李翹楚則表示這兩個月從未收到許志永回覆的任何信件，說明許志永的回信都被監獄扣下沒有寄出。

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