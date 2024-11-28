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美中換囚 中國國安間諜徐延軍紀超群恐獲釋

中央社／ 北京28日電
美媒報導，美方可能釋放被判刑20年的中國國安部間諜徐延軍（美聯社）
美媒報導，美方可能釋放被判刑20年的中國國安部間諜徐延軍（美聯社）

美國宣布與中國達成換囚協議，並證實中方將釋放梁成運等3名被控間諜罪判刑的美國公民。美媒報導，美方可能釋放的是被判刑20年的中國國安部間諜徐延軍，以及為江蘇省國安廳竊密的紀超群等2人。

截至發稿為止，中國官方並未對中方將釋放的3名美國公民，以及媒體報導可能將獲釋的2名中國間諜，作出任何說明及評論。

美國白宮稍早透過聲明證實，中國將釋放的3名美國公民，分別是德州商人史威登（Mark Swidan）、歸化為美國籍的中國移民李凱（Kai Li）、以及美籍香港人梁成運（John Leung）。但美方並未說明哪些中國公民將被釋放。

綜合紐約時報及CNBC報導，美方可能釋放的中國公民，包括中國國家安全部情報官員徐延軍，以及透過在美國服兵役入籍的華人季超群等2人，這2人都因為涉及間諜行為被捕入獄。

根據報導，目前仍不確定上述2人是否已被釋放，但徐延軍目前已經不在美國聯邦監獄局系統的名冊中。而多名美國官員表示，美中曾在談判期間討論是否釋放徐延軍。

徐延軍自2003年起即在中國國安部工作，至2018年被捕前已升任江蘇省國安廳第六局的副處長。美方當時發現，徐延軍使用「江蘇省國際科技發展協會副主任曲輝」的假身分，企圖竊取美國奇異航空（GEAviation）及法國賽峰集團（Safran Group）的飛機發動機技術等商業機密。

2018年間，徐延軍與奇異航空辛辛那提公司的一名工程師搭上線，進行竊密。但這名工程師事後接受美國聯邦調查局（FBI）策反，向徐延軍以「轉交情報」為名約在比利時布魯塞爾會面。待徐延軍抵達布魯塞爾，即被比利時警方逮捕，並引渡美國受審。

之後，徐延軍一共被指控5項罪嫌，分別涉及經濟間諜活動、盜竊商業秘密等罪，且被發現在中國官方資助的5年科技計劃中扮演要角。2022年11月被辛辛那提聯邦法院判處有期徒刑20年。

至於紀超群，也被美方查出為中國政府在美從事間諜活動，試圖將竊取的商業等機密提供給江蘇省國安廳，其中涉及8名美國人的個資，而這8人則是紀超群涉嫌吸收的對象。2023年1月，紀超群因上述罪證被判處8年有期徒刑。

報導指出，中國通常不對外國進行換囚行動。但人權組織「對話基金會」（Dui Hua Foundation）創辦人康原（John Kamm）表示，這說明中國不僅想給美國總統拜登（Joe Biden）一個「臨別禮物」，也同時向候任總統川普（Donald Trump）釋放未來可能會做出重要讓步的訊號。

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