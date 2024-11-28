展現對中國人民的愛與關懷 教宗方濟各布道將配中文翻譯

羅馬天主教宗方濟各27日公開表示，從12月4日開始，他在梵蒂岡每周公開的布道活動將配有中文翻譯。梵蒂岡新聞網指出，此舉是一個明確訊號，展現教宗長期對中國人民表達的愛與關懷。

梵蒂岡新聞網報導，教宗方濟各27日上午在周三公開接見活動結束之際，宣布「下一周，隨著進入將臨期，公開接見活動要理講授的概要也將開始有中文翻譯。」目前，例行的周三公開接見有義大利語讀經員，也有將教宗的話語翻譯成法語、英語、德語、西班牙語、葡萄牙語、阿拉伯語和波蘭語的讀經員。自12月4日起，也將有中文讀經員。

自由亞洲電台報導，中國與梵蒂岡今年10月宣布延長雙方關於在中國任命主教的相關協議，為期四年，但截至目前該協議的具體內容仍未對外公開，根據外界評估，中國大陸擁有大約1,000萬至1,200萬天主教徒。

報導指出，雖然梵蒂岡方面強調，中梵主教任命協議不僅使教宗保留了對中國主教任命的最終決策權，解決了效忠於梵蒂岡的中國地下教會與共產黨政府控制的天主教愛國會之間的長期衝突，並促成多位主教的任命和祝聖。但有批評者認為，該協議未能改善中國的宗教自由狀況，甚至加深中國當局對教會的控制。

另據梵蒂岡信仰通訊社報導，教宗方濟各當天在前往亞洲和大洋洲的飛行旅途中向媒體重申，他認為有關對中國主教的任命問題正朝著善意的方向發展，並對相關對話感到高興。教宗方濟各還表示，他希望訪問中國「這個擁有古老文化的國家」。

方濟各自2013年當選教宗後，不時向中國拋出橄欖枝，包括2018年和北京簽署有關主教任命的臨時協議，2020年和2022年兩度續簽。梵蒂岡國務卿帕羅林今年5月更明言，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處。