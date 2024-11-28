給拜登的臨別禮物？美中罕見換囚 3美國人1中國人獲釋

據美國之音報導，白宮27日宣布，美中在經歷數月談判後達成了一項換囚協議，三名美國人和至少一名中國人在該協議下獲釋。報導稱，中國通常不進行換囚行動。

紐約時報援引舊金山人權組織「對話基金會」（Dui Hua Foundation）創辦人卡姆（John Kamm）的話稱，這表明，北京當局不僅想給拜登一個臨別禮物，同時也在向川普釋放信號，表明可能在未來做出重要讓步。

這三名美國公民據悉是德州商人斯威丹（Mark Swidan)、紐約長島華裔商人李凱（Kai Li）和美國僑界領袖梁成運（John Leung）。三人在被關押多年後終於重獲自由，正返回美國與家人團聚。美國政府認定斯威丹和李凱是被中國政府「錯誤拘押」。

斯威丹被控利用美國商人身分參與製毒販毒，於2012年在廣東被大陸警方逮捕。儘管檢方並未找到包括毒品、資金流或通信記錄等直接證據，斯威丹仍在2019年被判處死刑，緩期兩年執行。

斯威丹的上訴在2020年被駁回。2023年4月，中國法院再次拒絕撤銷他的死刑判決。

李凱出生於上海，1989年移民美國並成為美國公民。2016年9月，李凱在上海浦東國際機場被捕。大陸國家安全部門指控他與美國聯邦調查局合作竊取大陸國家機密，但李凱和他的家人均否認這些指控。李凱最終於2018年被以間諜罪被判處10年監禁。

現年79歲的梁成運過去數十年在美國一直擔任多個華僑團體的領袖，大陸官媒曾讚揚其為愛國華僑，積極推動中美交流。梁成運被以涉嫌從事間諜活動，於2021年4月15日遭蘇州國安逮捕。

2023年5月15日，蘇州市中級人民法院宣判，梁成運因犯間諜罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產人民幣50萬元。

美國之音稱，目前尚無公開信息可以核實被美國政府釋放的中國公民身分。紐約時報指出，其中一人可能是大陸國家安全部的情報官員徐延軍（Xu Yanjun）。另，據美國全國廣播公司（NBC）報導，除徐延軍外，通過服役入籍的美籍華人季超群也被納入了換囚協議。