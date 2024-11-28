聽新聞
0:00 / 0:00

陸高層訪俄國 推動北極航道

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

根據大陸交通運輸部消息，中俄總理定期會晤委員會北極航道合作分委會第一次會議廿五日在俄羅斯舉行。出席會議的大陸交通運輸部長劉偉表示，這是兩國推動北極航道合作開發的重要平台，中方願與俄方一道，提升北極航運競爭力，攜手保障北極航行安全，推動極地船舶建造取得新進展。

中俄正加速推進北極航道開發合作。北京在二○一八年初公布「冰上絲綢之路」計畫，凖備開發穿越北極圈的海運通道。北極航道連結巴倫支海與白令海峽，連接北美、東亞和西歐三大經濟中心，是大西洋和太平洋之間最短的航線，在海上物流、自然資源與地緣戰略上皆具意義。

此前，大陸國務總理李強八月廿一日在俄羅斯與俄總理米舒斯京共同主持中俄總理第廿九次定期會晤，根據雙方簽署的聯合公報，中俄決定擴大北極互利合作，在北極航道分委會框架內，開展務實對話，在航運開發等方面，加強合作。

根據大陸交通運輸部消息，應俄羅斯國家原子能集團邀請，劉偉於廿四至廿五日赴俄羅斯出席會議，與北極航道分委會俄方主席、原子能集團總經理利哈喬夫舉行會談，並進行工作訪問。

劉偉在會議中指出，北極航道分委會是中俄總理定期會晤委員會下成立的新工作機制，是兩國推動北極航道合作開發的重要平台，也是共享經驗、共謀發展的重要管道。本次會議雙方就北極航道分委會機制架構、合作目標等達成一系列重要共識，並取得了豐碩成果。

俄羅斯 北極

延伸閱讀

俄外交部：若美國在日本部署飛彈 俄國將回應

烏克蘭發射美製ATACMS命中俄機場！俄國防部認了：準備報復

首次動用洲際彈道飛彈！烏克蘭稱俄羅斯發動攻擊 俄烏戰爭恐升溫

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復英美？

相關新聞

陸防長又出事 傳董軍涉貪遭查

金融時報廿七日報導，中共人民解放軍的高層遭受最新的貪腐相關醜聞衝擊。根據知情的美國現任與前任官員說法，大陸已對國防部長董...

黎智英承認：曾向時任美國國務龐培歐建議制裁中港領袖

壹傳媒集團創辦人黎智英今天在香港法庭上承認，2019年曾向時任美國國務卿蓬佩奧表示，美國可以制裁打壓香港示威者的中港領袖...

陸軍工系高層 上海市委朱芝松落馬

中共軍工航天系統出身的高層官員再有一人落馬。中共中央紀委國家監委官網廿七日通報，五十五歲的中共上海市委常委、浦東新區區委...

陸高層訪俄國 推動北極航道

根據大陸交通運輸部消息，中俄總理定期會晤委員會北極航道合作分委會第一次會議廿五日在俄羅斯舉行。出席會議的大陸交通運輸部長...

韓戰救台灣？陸冷戰專家沈志華：核心問題在中蘇同盟

回顧韓戰與台灣命運的歷史，大陸知名冷戰學者、華東師範大學歷史學系終身教授、冷戰國際史研究中心主任、周邊國家研究院院長沈志...

香港前10月15萬人透過各項人才計劃進入香港

今年前十個月，已有15萬人透過各項人才入境計劃進入香港。港府官員說，最短四個星期即完成審批。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。