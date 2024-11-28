陸高層訪俄國 推動北極航道

根據大陸交通運輸部消息，中俄總理定期會晤委員會北極航道合作分委會第一次會議廿五日在俄羅斯舉行。出席會議的大陸交通運輸部長劉偉表示，這是兩國推動北極航道合作開發的重要平台，中方願與俄方一道，提升北極航運競爭力，攜手保障北極航行安全，推動極地船舶建造取得新進展。

中俄正加速推進北極航道開發合作。北京在二○一八年初公布「冰上絲綢之路」計畫，凖備開發穿越北極圈的海運通道。北極航道連結巴倫支海與白令海峽，連接北美、東亞和西歐三大經濟中心，是大西洋和太平洋之間最短的航線，在海上物流、自然資源與地緣戰略上皆具意義。

此前，大陸國務總理李強八月廿一日在俄羅斯與俄總理米舒斯京共同主持中俄總理第廿九次定期會晤，根據雙方簽署的聯合公報，中俄決定擴大北極互利合作，在北極航道分委會框架內，開展務實對話，在航運開發等方面，加強合作。

根據大陸交通運輸部消息，應俄羅斯國家原子能集團邀請，劉偉於廿四至廿五日赴俄羅斯出席會議，與北極航道分委會俄方主席、原子能集團總經理利哈喬夫舉行會談，並進行工作訪問。

劉偉在會議中指出，北極航道分委會是中俄總理定期會晤委員會下成立的新工作機制，是兩國推動北極航道合作開發的重要平台，也是共享經驗、共謀發展的重要管道。本次會議雙方就北極航道分委會機制架構、合作目標等達成一系列重要共識，並取得了豐碩成果。