陸防長又出事 傳董軍涉貪遭查

金融時報廿七日報導，中共人民解放軍的高層遭受最新的貪腐相關醜聞衝擊。根據知情的美國現任與前任官員說法，大陸已對國防部長董軍展開調查，這也是大陸連續第三位在職或卸任防長因涉貪遭查。

大陸外交部發言人毛寧在昨日例行記者會上被問及此事時，僅以「捕風捉影」四個字回應，就未再多作評論。大陸國防部今日下午將舉行例行記者會，預料關於董軍的傳聞將是境外媒體關注的重點。

大陸國防部前部長魏鳳和卸任退休後，就因「涉嫌嚴重違紀違法」遭到調查，二○二四年六月遭控嚴重違反政治、組織與廉潔紀律，「利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪」等等，遭開除黨籍與軍籍、移送司法和取消上將軍階。

接替魏鳳和的李尚福則在上任僅七個月後，同樣因涉及腐敗，遭免去國務委員、國家軍委委員與防長等職務，隨後也遭開除黨籍、軍籍與取消上將軍階；金融時報先前率先報導美方官員認為李尚福因涉貪遭查。

美方官員表示，二○二三年十二月因李尚福涉貪遭免職後接任的防長董軍，正在接受調查，作為更廣泛清查解放軍內部貪腐的一部分。

美方官員稱，大陸國家主席習近平正在進行一波對解放軍的調查，董軍也捲入其中，目前還不清楚他正面臨哪種腐敗指控。金融時報指出，對董軍的調查顯示，習近平正擴大對解放軍內部貪腐的調查。

董軍遭查的消息傳出一周前，剛出席在寮國舉行的東南亞國家協會國防部長擴大會議，據報美國原本提議，讓同樣與會的美國國防部長奧斯丁與董軍在場邊會談，但遭中方拒絕，理由與美國日前宣布對台軍售有關，奧斯丁則稱之為「不幸」。

董軍去年十二月廿九日獲任命為國防部長，但卻一直未能進入軍委及當上國務委員，早前就曾引發外界諸多揣測。