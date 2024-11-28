陸軍工系高層 上海市委朱芝松落馬

中共軍工航天系統出身的高層官員再有一人落馬。中共中央紀委國家監委官網廿七日通報，五十五歲的中共上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

朱芝松為現任二十屆中共中央候補委員，他也是第四位落馬的二十屆中央候補委員，並且是今年官方正式通報的第五十三名落馬的「中管幹部」。「中管幹部」是在中共中央組織部備案的幹部，其任免權在中共中央，一般為副部級以上官員。

公開資料顯示，朱芝松畢業於哈爾濱工業大學機械製造系，長期在上海航天系統工作，二○○二年二月任上海航天局副局長，二○○八年十一月升任局長、黨委副書記。

二○一四年五月，朱芝松出任上海市委宣傳部副部長，之後先後出任上海市閔行區委書記、上海市政府副秘書長、中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會常務副主任、洋山保稅港區管理委員會主任等職。二○二一年一月升任上海市委常委，同年八月兼任浦東新區區委書記，直至此次被查。今年以來，中共軍工航天系已有多人落馬。