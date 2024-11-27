快訊

原來明星都這麼會運動！盤點10位「運動員出身」阮經天奧運儲備選手、曾之喬網球全國前八

台股生命線失守！外資賣超409億元大拋聯電 逆勢買超這十檔

韓戰救台灣？陸冷戰專家沈志華：核心問題在中蘇同盟

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
大陸知名冷戰學者沈志華27日在中研院演講指出，台灣問題演變至今，是在中蘇同盟、國共美蘇多方關係之下演變的結果。記者黃雅慧／攝影
大陸知名冷戰學者沈志華27日在中研院演講指出，台灣問題演變至今，是在中蘇同盟、國共美蘇多方關係之下演變的結果。記者黃雅慧／攝影

回顧韓戰與台灣命運的歷史，大陸知名冷戰學者、華東師範大學歷史學系終身教授、冷戰國際史研究中心主任、周邊國家研究院院長沈志華表示，一般認為是韓戰爆發，導致中共放棄解放台灣，這說法成立，但太簡單。台灣問題演變至今，是在中蘇同盟、國共美蘇多方關係之下演變的結果。

沈志華27日於中研院發表以「中蘇同盟、朝鮮戰爭與中共武力犯台的困境」主題演說，並作出前述發言。

沈志華認為，如果沒有韓戰、第七艦隊，或是解放軍提前解放台灣，中共也不見得能攻下台灣。也因此，他認為核心問題在於，到底阻止中共武力犯台的因素是什麼。

沈志華在爬梳歷史檔案後，做出四點觀察：一是真正影響中共武力攻台不是韓戰，核心問題是中蘇同盟，史達林為了保住蘇聯遠東戰略利益，決定為時任北韓領導金日成進攻南韓開綠燈，在東北亞挑起戰事；二是1940年代末，中蘇關係、中美關係、美蘇關係錯綜複雜，存在各種變因，中共武力攻台就是解不開的死結；三是毛澤東和史達林都要維持中蘇同盟，可能都不想走到破裂，所以彼此進進退退；四是韓戰爆發前，沒有人認為台灣是國際問題，中共、國民黨、美蘇都這麼看，但韓戰爆發後，台灣問題被納入遠東地區國際安全範疇，就不只是中國內政問題，如果發生軍事衝突，就是地區安全問題，就是國際問題，毛澤東到1958年才看明白。

沈志華引用1958年9月30日中共中央軍委下發指示稿提到，關於解放台灣，「解放台灣和沿海島嶼，雖屬我國內政問題，但實際上已變成一種嚴重複雜的國際鬥爭」，因此此事要從長計議。所以當時放棄武力攻台，改為和平解放。「這個問題在1950年已經顯露出來，但當時未感知。」他說。

沈志華認為，中共最開始攻台計畫，想法比較簡單，主要考慮三要素：一是解放軍過長江後勢如破竹，國民黨基本沒抵抗，因此認為攻打台灣舉手之勞；二是中共指望台灣起義內應；三是指望蘇聯海軍、空軍支援，中共主攻陸戰。

但前述想法後來一一被擊破，沈志華指出，一方面台共蔡孝乾等人被破獲、投降，同時1949年10月的金門古寧頭戰役因情報出問題，加上不懂海戰導致失利，而蘇聯當時領導史達林也未直接應允提供中共協助。且中間在歷經國共美蘇四方心理角力戰，最後演變至今。

中共 蘇聯 關係

延伸閱讀

00909報酬率高達101%、勝過正2！專家：川普當選「加密貨幣」供應鏈前景大好

出國旅遊如何確保護照不失竊？專家揭放身上一處最容易被扒走

中共國安部活動擴張 毛澤東時代以來權力最大

川普未邀龐培歐入閣 學者：抗中保台戰略不復存在

相關新聞

黎智英承認：曾向時任美國國務龐培歐建議制裁中港領袖

壹傳媒集團創辦人黎智英今天在香港法庭上承認，2019年曾向時任美國國務卿蓬佩奧表示，美國可以制裁打壓香港示威者的中港領袖...

國台辦批賴總統誘導學生接受台獨 陸委會：扭曲事實

中國大陸國台辦今天批評總統賴清德以話語「誘導年輕學子接受台獨主張」。陸委會今晚回應，正告國台辦勿扭曲事實，並強調有意義的...

韓戰救台灣？陸冷戰專家沈志華：核心問題在中蘇同盟

回顧韓戰與台灣命運的歷史，大陸知名冷戰學者、華東師範大學歷史學系終身教授、冷戰國際史研究中心主任、周邊國家研究院院長沈志...

香港前10月15萬人透過各項人才計劃進入香港

今年前十個月，已有15萬人透過各項人才入境計劃進入香港。港府官員說，最短四個星期即完成審批。

黎智英承認 曾建議龐培歐制裁陸港官員

壹傳媒創辦人黎智英27日繼續就被控違反國安法一案出庭。他表示，曾在與時任美國國務卿龐培歐會面時，向對方提出美國可以制裁大...

陸再點名賴清德「其行可恥」 陸委會要國台辦反躬自省

賴清德總統日前出席青年活動向高中生提出兩岸「和平三選項」，大陸國台辦27日再度點名抨擊賴以騙術、話語欺騙誘導年輕學子接受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。