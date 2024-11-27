香港前10月15萬人透過各項人才計劃進入香港

今年前十個月，已有15萬人透過各項人才入境計劃進入香港。港府官員說，最短四個星期即完成審批。

港府勞工及福利局局長孫玉菡說，今年首十個月，各項人才入境計劃共收到近18萬宗申請，其中12萬宗獲批，當中7.5萬申請人及7.5萬受養人已進入香港。

他說，獲批人才計劃者中，經「高才通」計劃獲批的有3.4萬宗，當中九成四來自中國大陸，即約3.2萬宗，其次來自加拿大及美國分別有300多宗。而經「優才計劃」及「輸入內地人才計劃」來港人才就分別有約9,000宗及2.1萬宗。

孫玉菡還向香港立法會說，「高才通」及「輸入內地人才計劃」審批一般可在四星期內完成；而優才計劃由於要核實資格及徵詢委員會，申請審批時間一般需時六至九個月。十一月起「優才計劃」推出優化的「綜合計分制」後，審批效率會有提升。

香港教育局也說，香港政府積極推笒各項人才計劃人才子女到香港後會佔用學額，正新增少量國際學校學額，應對人才子女教育需求。署理教育局局長施俊輝書面回應立法會議員詢問，稱國際學校自負盈虧，不獲公帑資助建設費用及日常營運。香港政府會定期檢視相關學位供應，教育局正分配兩所空置校舍，以新增少量學額，應對來港人才子女增加的教育需求。

大批人才進入香港，香港金融管理局總裁余偉文仍說金融人才不夠，說隨著香港金融科技生態系統蓬勃發展，銀行業對金融科技專業人才的需求不斷增加，當局將繼續與業界尋找銀行業潛在的技能缺口，促使業界及時調整人才發展策略。

余偉文稱，要利用好香港與大陸的聯繫，特別是粵港澳大灣區是金融科技樞紐，以發掘金融科技人才 。