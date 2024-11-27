陸再點名賴清德「其行可恥」 陸委會要國台辦反躬自省

賴清德總統日前出席青年活動向高中生提出兩岸「和平三選項」，大陸國台辦27日再度點名抨擊賴以騙術、話語欺騙誘導年輕學子接受台獨主張，「其行可恥，其心可誅」。對此，陸委會予以嚴正駁斥，正告國台辦勿一再扭曲事實，應反躬自省其所作所為，能否助益當前的兩岸關係，並反嗆中共才是一貫操弄所謂「和平協議」騙術來達其政治目的。

陸委會27日透過書面就國台辦針對賴清德發表扭曲事實的侮辱謾罵，予以嚴正駁斥。陸委會表示，針對近期中共持續於新聞發布會批評賴總統之惡意言論，陸委會正告國台辦「勿一再扭曲事實，對我國家元首進行人身攻擊，並應反躬自省其所作所為，能否助益當前的兩岸關係，切勿倒行逆施，加深台灣民眾的反感」。

陸委會強調，事實上，中共才是一貫操弄所謂「和平協議」騙術來達其政治目的。揆諸歷史，中共透過欺瞞西藏與香港人民的伎倆，奪取政權後遂行暴力統治，鎮壓人民，血淚斑斑可考，國際社會與台灣人民均已看穿中共的欺騙本質，不可能接受中共所謂「九二共識」、「一中原則」與「一國兩制」對台三位一體的糖衣毒藥。

陸委會表示，政府已多次表達，民主體制與自由人權是台灣不可退讓的底線，陸委會再次呼籲北京當局應正視兩岸現況，與我民選合法政府展開不涉政治前提、有意義的溝通對話，方有利於兩岸和平穩定的長遠發展。

賴清德日前在論壇上詢問學生對和平的看法，提出三條不同的「和平之路」供選擇。第一條是簽訂和平協議，接受西藏模式；第二條是接受「九二共識」與「一國兩制」的港澳模式；第三條是堅持台灣主權、民主自由的憲政體制，強化國防並與民主國家合作。結果第一、二條選項無人贊成，在場學生幾乎都支持第三條路。