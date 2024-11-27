國台辦再論九二共識 吳豊山：仍未說明「中華民國」位置

兩岸就「九二共識」持續交鋒。大陸國台辦發言人陳斌華今（27）日在記者會中，就海基會董事長吳豊山日前要求說清楚「中華民國在九二共識中放在哪個位置」，再次長篇幅論述九二共識，並指其是兩岸兩會復談的前提。對此，吳豊山反擊表示，國台辦全文發言長達754字，卻沒有一字一句說明，如果有九二共識，那麼中華民國的位置在哪裡。

根據海基會新聞稿，吳豊山表示，回顧史實，1992年10月28日到30日，兩岸海基、海協兩會代表在香港會談，針對兩岸事務性議題進行協商，期間對岸不斷以政治性議題影響事務性議題協商，但政治議題未有任何具體結論。事後雙方以函件往來，確認關於兩岸文書查證與掛號信件查詢事宜，應盡速建立共識、謀求解決，並於隔年在新加坡舉行辜汪會談，簽署四項協議。

吳豊山說，對岸27日也明言「九二共識的精髓是求同存異」、「是暫時擱置政治分歧」。這些爭議與分歧，兩岸自一九九二年後，從未再有任何協商。

吳豊山表示，事隔32年，國際情勢與兩岸發展已經大大不同，歷史早已翻頁，以32年前沒有完成的會談、沒有達成的共識，作為限制兩岸關係發展的框架，「一方面缺少展望未來的寬廣視野、恢宏氣度，一方面也失去尊重歷史客觀史實的求真求是態度，更對兩岸求同存異、共存共榮、對等往來，不具任何正面作用」。

吳豊山說，兩岸關係從過去不接觸、不談判、不妥協，到90年代雙方設立海基、海協兩會，代表兩岸政府正式接觸往來與談判協商，對增進兩岸人民福祉頗有貢獻，「可惜對岸動輒尋找藉口，停止兩會商談」。

吳豊山強調，「兩會溝通橋梁建立不易，歷史不會回頭，兩岸應掌握歷史契機，擺脫宿日糾纏，殷盼對岸尊重中華民國存在事實，恢復對話，以期兩岸共存共榮、台海和平穩定」。

大陸國台辦發言人陳斌華27日表示，九二共識是在雙方表明堅持「一個中國原則」態度的前提下，「暫時擱置了對『一個中國』政治涵義的分歧」。他並說，「我願再次強調，只要台灣海基會回到『九二共識』共同政治基礎上，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的事實，兩會商談就可以恢復」。

吳豊山本月13日回應國台辦發言人朱鳳蓮喊話九二共識表示，假如中華民國、中華人民共和國在1992年達成九二共識，那麼中華民國在所謂九二共識裡面一定有個位置；對岸應該公開說清楚，中華民國在九二共識中，擺放在哪一個位置。