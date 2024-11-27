獨／兩岸學術交流重要機制 暌違多年首度在台登場

近期兩岸關係相關研討會非常多，光在大陸就有多地相繼舉行，南京、中山、莆田、廈門、天津等，比較受到矚目的包含廣東中山的第10屆兩岸智庫論壇、江蘇南京的2024年兩岸關係學術研討會等。其實，不僅是在大陸，兩岸學者在台灣就兩岸關係進行交流，也已經悄然有「枯木逢春」的跡象。

本報近日透過兩岸多方消息獨家掌握，由大陸中國人民大學國際關係學院與我方政治大學東亞研究所合辦的「兩岸和平研究」研討會，近日已在台灣登場。

這一研討會建立於2006年，是歷經藍綠兩黨數次輪替、乃至於新冠疫情，都沒有中止的兩岸指標性學術合作機制之一。根據公開資料，其重要性還在於同時受到大陸國台辦與教育部批准設立、以及曾受我方陸委會補助和支持，形同兩岸官方共同認可的學術交流機制。

上一次研討會在台灣舉辦，是2018年12月的第十四屆，當年適逢政大東亞所50周年所慶，場面相當熱鬧。疫情後研討會2021年改為線上舉行，2023年10月27日才又改回實體在中國人民大學登場，根據政大官網揭露的消息，當時有來自兩岸近30位專家學者與會齊聚，議題涉及中美關係、區域情勢、兩岸關係以及台灣選舉。

今年的研討會意義重大，不僅是2018年以來首度在台舉辦，同時更是賴總統上任後，首次舉辦。據悉，陸方前往台灣的學者有5位左右，其中不乏頗具份量的學者。但受限於各種因素，不論是主辦方還是陸方學者都非常低調，研討會也不像疫情前曾開放公眾聆聽。

值得一提的還有，除了與政大東亞所交流外，這一團大陸學者也有與某個具我方政府背景的智庫進行私下交流，但因事涉敏感，知情者對此幾乎都三緘其口。

整體來看，近期大陸學者來台已經有復甦跡象，不只是本報先前多次報導的教育、圖書館、觀光等各領域學者，先前被視為較敏感的政治學、兩岸關係、國際關係學者也陸續有公開來台的紀錄。

例如，知名的大陸冷戰史專家、華東師範大學歷史學系終身教授沈志華近期到台灣各大學發表演講，引起學界重視，另外有些嶺南地區的學者近期也已前往台灣。

但目前仍有一些重要的大陸學者無法順利赴台，還有一些原先運行順暢的兩岸學術交流機制，遲遲未能重新輪到在台灣舉辦。

例如創立於2013年的文化大學與廈門大學「文廈論壇」，上次在台舉辦已是2018年3月，疫情後視訊舉辦3屆，去年恢復實體至今年已舉辦2屆，卻都是在廈門大學；自1996年起，由淡江大學與上海國際問題研究院合作的「世界新格局與兩岸關係學術研討會」，2019年4月是最後一次在台灣舉辦，疫情期間線上進行，去年恢復成實體也是在上海，今年則又再度以視訊舉辦。