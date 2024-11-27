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傳國防部長董軍被查 中國外交部：捕風捉影

中央社／ 北京27日電
中國大陸國防部長董軍。路透
中國大陸國防部長董軍。路透

針對英國金融時報引述美國知情人士說法，指中國國防部董軍已因涉貪被查，中國外交部發言人毛寧今天僅回答「捕風捉影」4個字，未再多作評論。

中國外交部下午舉行例行記者會。毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。這是上述報導披露後，中國官方首度對此作出的回應。

不過，中國國防部28日下午將舉行每月一次的例行記者會，預料將有眾多媒體對董軍傳聞被查的報導提問，這使得中國國防部明天如何回應，受到各界矚目。

一旦董軍被查的消息屬實，中國就將出現連續3任國防部長接連落馬的罕見情況。

與歷任中國國防部長不同的是，董軍一直未能兼任中共中央軍委委員及中國國家軍委委員。依近年來慣例，中國國防部長通常在軍委委員中排名第4，位居軍委主席及2名副主席之後，因此一直受到外界揣測。

國防部 毛寧 董軍

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