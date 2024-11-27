陸稱解禁團令擬擴大旅客來台 交長：過去就無相對善意

疫情解封已2年，台灣至今仍有赴陸禁團令，近日旅行公會全聯會等團體赴交通部觀光署前遞交陳情書。大陸國台辦今表示，只要民進黨當局取消「禁團令」，將研究擴大開放民眾到澎湖、台灣本島旅遊。交通部長陳世凱今出席活動受訪表示，過去台灣對於大陸的禁令早就開放過，但大陸沒有相對的善意，希望他們可以趕快解禁。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁近日表示，交通部先前常提到，雙邊旅遊數量不對等，台灣今年出去200萬人，希望大陸也開放200萬人來台旅遊，但台灣現在持續有禁團令，大陸方會認為台灣沒有誠意。民眾都希望組團到大陸旅遊，政府應與大陸好好溝通。

大陸國台辦發言人陳斌華今在例行記者會表示，只要民進黨當局取消「禁團令」，撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，陸方將研究擴大開放民眾到澎湖、台灣本島旅遊。

國民黨立委葉元之今也於立法院質詢表示，陸客不來對旅行業者影響很大，主要原因就是禁團令，近日旅行業者也去觀光署陳情，到底什麼條件才能解除禁團令？

陳世凱指出，今年台灣到大陸旅客有200多萬人，大陸來台旅客僅2、30萬人，去得多來得少，且台灣現在到大陸的禁令已經少很多，國人要自由行到大陸很方便，反觀大陸來台自由行限制多。此外，台灣前幾個月也有開放團客到大陸，到現在也持續有團客前往。

陳世凱表示，大陸目前在觀光方面用政治的干擾跟限制相當多，也希望他們可以趕快解禁，讓他們的觀光客來台，台灣其實都相當歡迎。

至於台日觀光逆差同樣大，是否也應同步限制台灣人訪日？陳世凱指出，沒有禁日本的問題，還是希望日本跟大陸旅客來台多一些，過去台灣對於大陸的禁令早就開放過，但大陸沒有相對的善意，希望旅行業者也能一起呼籲大陸解除政治上的禁令。