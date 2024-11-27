藍營人士拋民主統一全中國 陸：主張和平統一兩制共存

中國國民黨日前召開全國代表大會，有黨代表提案研擬實踐民主制度於全中國的方案，建議以「中共放棄一黨專政、實踐文字統一、歷史統一」，對此大陸國台辦回應指，大陸主張按照一國兩制實現和平統一，大陸繼續走中國特色社會主義道路，台灣保持現有社會制度生活方式不變，「兩制共存，共謀發展」。

日前國民黨召開全代會，有劉旭明等78名黨員連署提案暢談統一，劉旭明發言指，建設台灣為一個民有民治民享的社會，實踐中華民國為自由、民主、均富、統一的國家是目標，但多年來國民黨不敢對國人講「統一」兩個字，他反問「講統一很難嗎？」提案建議以「中共放棄一黨專政、實踐文字統一、歷史統一」三點主張為基礎，研擬實踐民主制度於全中國的方案，以此追求兩岸同胞的認同。

對於上述提案，本報記者27日詢問大陸國台辦發言人陳斌華，他回應指，祖國終將統一也必然統一，這是不可阻擋的歷史大勢。「大陸走社會主義道路是歷史的選擇，顯示出顯著的制度、治理優勢和強大的生命力，得到14億多人民的衷心擁護和支持」。

他強調，大陸主張「按照一國兩制實現和平統一，大陸繼續堅定不移走中國特色社會主義道路，台灣保持現有社會制度生活方式不變，兩制共存，共謀發展」。

而對於陸配李貞秀可能成為民眾黨立委，遭陸委會重申不能有「雙重國籍」，陳斌華則表示，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人。「民進黨當局刻意進行政治操弄，是對兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實的蓄意挑釁」。