未證實雙城論壇下月登場 陸國台辦籲取消大陸電影配額

台北上海的雙城論壇，今年一直沒能按慣例在台北登場，如今傳出可能在12月17日舉行，但是大陸官方對此仍沒有確切證實，僅表示「有關安排確定後會及時發布」。同時大陸官方也呼籲台灣，「取消大陸電影在台公映的數量限制」。

大陸國台辦發言人陳斌華27日在記者會上就雙城論壇傳出將在12月17日登場的消息表示，「我們一貫支持並積極推動兩岸交流合作。上海市與台北市就今年上海台北城市論壇事宜一直保持著聯繫溝通，有關安排確定後會及時的發佈消息」。

關於今年金馬獎大陸參賽電影多達276部，不僅創下近年之最，更一口氣抱走了最佳男主角、最佳劇情、最佳導演等大獎，未來大陸可以怎樣來推進兩岸影視文化的交流？陳斌華則指出，大陸一貫支持兩岸開展正常的合法合規的電影交流活動。

他強調，2010年大陸就已經取消了台灣電影在大陸公映的數量限制，「我們也希望島內取消大陸電影在台公映的數量限制，讓更多台灣觀眾看到好看的優秀的大陸電影」，至於有什麼好的大陸電影可推薦？他則說自己確實很忙，但他朋友說有個電影《里斯本丸沉沒》不錯。

根據我方文化部「大陸地區影視節目得在台灣地區發行映演播送之數量類別時數」規定，大陸地區電影片進入台灣地區數量，每年以10部為限；其類別以愛情文藝、倫理親情、溫馨趣味、宮廷歷史、武俠傳奇、懸疑驚悚、冒險動作為主題者為限，並以抽籤方式決定核發配額許可順序，若大陸地區電影片獲得法國坎城影展、義大利威尼斯影展、德國柏林影展、美國影藝學院獎競賽單元獎項或金馬獎最佳劇情片、最佳導演獎者，不受上述數量及類別之限制。

另關於大陸電影片及廣播電視節目在台灣有線及無線電視播出，依據上述規定，亦有比例上的限制，以「保障台灣本地製作之節目」。