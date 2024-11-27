再度點名批賴清德 陸國台辦：其行可恥、其心可誅

繼先前多次點名直批賴總統後，大陸官方27日再度點名批評賴總統，針對賴清德在與青年學子座談時提到的「三種和平」，批判賴清德以騙術、話語欺騙誘導年輕學子接受台獨主張，「其行可恥，其心可誅」。

賴清德日前在論壇上詢問學生對和平的看法，提出三條不同的「和平之路」供選擇。第一條是簽訂和平協議，接受「西藏模式」；第二條是接受「九二共識」與「一國兩制」的「港澳模式」；第三條則是堅持台灣主權、民主自由的憲政體制，強化國防並與民主國家合作。結果現場第一、二條選項無人贊成，在場學生幾乎都贊同第三條路。

對此大陸國台辦發言人陳斌華27日表示，「面對未成年學生，賴清德以騙術、話語欺騙誘導年輕學子接受其『台獨』分裂主張，意圖讓無辜青年成為『台獨』犧牲品，其行可恥，其心可誅」。

陳斌華強調，賴清德所謂的「和平之路」，「是置台灣青年和廣大民眾安全福祉於不顧、打著『和平』幌子備戰引戰的自毀之路，是把台灣一步步推向兵凶戰危的自絕之路」。希望台灣青年堅決反對賴清德謀「獨」挑釁，「讓台灣轉危為安，走上可長可久的和平之路」。

此外，對於大陸國家主席習近平日前與美國總統拜登在祕魯會晤，陸方新华社通稿提到習近平點名「賴清德」，遭我方部分媒體指國安人士已向美方查證並無此事、國安局長蔡明彥並指這不排除是「認知作戰」，對此陳斌華強調，新華社已就習近平同拜登在利馬舉行會晤「做了客觀真實的報導」。他指出，「民進黨當局罔顧事實，說謊誠信，極力在島內製造信息繭房，封堵對他們不利的真實信息，實在堵不住了，就動輒以所謂的認知作戰來混淆是非，蒙蔽民眾」。

而新加坡總理黃循財日前在APEC秘魯峰會期間對大陸方面表示，新加坡反對台獨，堅定恪守一個中國原則，對此我方外交部予以否認，但新方隨後聲明說，新加坡有明確的一貫的一個中國政策、反對台獨，就此，陳斌華說，事實一再表明，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會的普遍共識，是人心所向，大勢所趨，「台獨失道寡助，窮途末路」。他指，「民進黨當局罔顧事實，欺騙民眾，只會自取其辱。正如您所說的被啪啪打臉」。