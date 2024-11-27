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陸片奪得金馬三大獎 國台辦：支持正常合法電影交流

中央社／ 北京27日電
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報記者廖士鋒／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報記者廖士鋒／攝影

針對中國大陸電影奪得今年度金馬獎3個獎項，且角逐獎項的電影頗多，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天說，陸方一貫支持兩岸開展「正常的、合法合規」的電影交流活動。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答台灣媒體提問時，作上述表示。

陳斌華並提到，關於推進兩岸電影文化交流，2010年陸方已取消台灣電影在中國大陸公映的數量限制，陸方也希望台方取消中國大陸電影在台公映的數量限制，讓更多台灣觀眾看到好看的、優秀的中國大陸電影。

第61屆金馬獎23日舉行頒獎典禮，中國大陸演員張志勇以「漂亮朋友」一片奪下最佳男主角獎；中國大陸電影「一部未完成的電影」奪得最佳劇情片獎，導演婁燁也以此片奪得最佳導演獎。據統計，本屆金馬獎共有276部中國作品參展。

國台辦 金馬獎 電影

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