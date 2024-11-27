大陸官方勸阻台商撤廠撤資？國台辦：報導純屬惡意造謠

近期有媒體報導，前立法院長王金平赴陸過程中，傳出大陸國台辦主任宋濤要求他協助勸阻台商撤廠撤資，陸委會則表示台商已加入撤離大陸，對此大陸國台辦27日公開批評相關報導是「純屬惡意造謠」、「廣大台商台胞到大陸開拓事業也是欺騙恐嚇擋不住的」。

對於先前傳出宋濤請託王金平勸說台商停止撤資投資大陸，以及陸委會的說法，大陸國台辦發言人陳斌華27日表示「相關報導純屬子虛烏有、惡意造謠」。他指出，近期，有關方面相繼舉辦台商座談會、產業鏈供應鏈對接會、產業交流會，「廣大台商積極回應，踴躍參與，充分證明大陸新一輪改革開放的廣闊機遇是誣衊抹黑不了的，廣大台商臺胞到大陸開拓事業也是欺騙恐嚇擋不住的」。

此外陳斌華也透露，12月9日至10日，2024兩岸企業家峰會年會將在福建廈門舉辦，「將圍繞落實習近平總書記致兩岸企業家峰會10周年年會賀信精神，匯聚兩岸工商界力量，共同致力於推進兩岸經濟產業合作、深化兩岸融合發展」。