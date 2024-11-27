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大陸官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 這幾句話帶過

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

前中共中央政治局委員兼重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，日前在台灣迎娶羅東的許惠瑜，並在建築大師漢寶德設計的新竹南園舉行婚禮，對於這場兩岸婚姻，大陸官方27日首度發表回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。

27日上午在大陸國台辦記者會上，有台灣媒體提問薄瓜瓜的婚事，國台辦發言人陳斌華則向記者回應「你如果是兩岸婚姻，我就會祝福你，我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。

隨後再有台灣記者提問，這對夫妻未來尤其是台灣妻子許惠瑜，未來有沒有機會跟她的「公公婆婆」見面或者是視訊？陳斌華也僅回應，「你剛才提到的那起婚姻我已經做了回應，不再發表評論」。

據了解，大陸國台辦27日雖然首度回應這起婚姻，但大陸媒體並未予以報導，大陸官方透過人民網對今天上午記者會的文字直播，也逕行刪去這一段，凸顯此事在中共政壇仍然極具敏感性。目前，大陸社群平台網站對薄瓜瓜的婚姻消息，仍進行封殺。

國台辦 婚姻 薄瓜瓜

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