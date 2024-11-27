回應吳豊山 北京再解「九二共識」：擱置一中政治涵義分歧

海基會董事長吳豊山日前對九二共識強硬表態指出，假如中華民國跟中華人民共和國1992年真的達成九二共識，應說清楚中華民國在共識中是放在哪個位子。對此大陸國台辦27日再度詳細回擊指，九二共識是在雙方表明堅持一個中國原則態度的前提下，「暫時擱置了對『一個中國』政治涵義的分歧」。

大陸國台辦發言人陳斌華27日回應吳豐山談話指出，1945年，中國人民取得抗日戰爭的偉大勝利，台灣回到祖國懷抱。其後不久，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入政治對立的特殊狀態，但中國的主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變。兩岸復歸統一，是結束政治對立，不是領土和主權再造。

陳斌華強調，1992年8月1日，台灣當局的國統會就兩會商談事務性協定時有關「一個中國」涵義問題作出結論，內稱「海峽兩岸均堅持一個中國之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同」；台灣當局「已制訂國統綱領，開展統一步伐」。這份結論表明了台灣當局承認台灣是中國領土的一部分和海峽兩岸均堅持一個中國原則、追求統一的立場。

陳斌華並指出，時任海協會負責人發表談話指出，確認「海峽兩岸均堅持一個中國之原則」，對海峽兩岸事務性商談具有十分重要的意義。此後，經過兩會香港會談和互致函電，雙方達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，後被稱為「九二共識」。九二共識精髓是求同存異，就是求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異。

他強調，對於「一個中國」的政治涵義，海基會表示「認知不同」，海協會表示「在事務性商談中不涉及」。換言之，「九二共識」是在雙方表明堅持一個中國原則態度的前提下，暫時擱置了對「一個中國」政治涵義的分歧。正是在九二共識的基礎上，兩岸開啟了協商談判

陳斌華重申，九二共識的達成過程和內容清清楚楚，文件和文字記錄明明白白，惠及兩岸同胞的成果有目共睹。九二共識對兩岸建立政治互信、開展對話協商、改善和發展兩岸關係，發揮了不可替代的重要作用。「從事兩岸事務的人士理當對此有準確的了解」。「我願再次強調，只要台灣海基會回到『九二共識』共同政治基礎上，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的事實，兩會商談就可以恢復」。

隨後他在回應前總統馬英九、前立法院長王金平近期相關談話時，強調維護台海和平穩定是兩岸同胞的共同願望，實現這一共同願望的基礎和前提是堅持「九二共識」、反對「台獨」，陳斌華表示，「只要認同兩岸同屬一個中國，我們同台灣各黨派、團體和人士對話溝通就沒有障礙」。

此前，國台辦發言人朱鳳蓮10月30日已公開詳述九二共識達成過程，指出1992年海基會的第八種表述方案內容為：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」，隨後海協會提出口頭表述要點並附上第八案，海基會對回函不表異議。