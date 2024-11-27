岩屋毅在義會見菲外長 敲定下月東京舉行美日菲三方海上安全會議

據日本放送協會NHK報導，日本外相岩屋毅日本時間昨晚在訪問義大利期間會見了菲律賓外長馬納羅，雙方同定將於12月在東京舉行首次美日菲三國海上安全領域合作會議。

報導稱，日本時間26日晚，岩屋毅外相在訪問的義大利菲烏吉與菲律賓外相馬納羅舉行首次面對面會晤。岩屋毅表示，「我們與菲律賓有著共同的基本價值觀和原則，我們將繼續與菲律賓的堅定合作，和平解決地區和國際社會的各種問題和衝突，例如南海問題。」

報導稱，兩國外長隨後就南海局勢和未來安全領域合作交換了意見，確認兩國安全合作正在取得具體進展。而雙方人也同意下個月在東京舉行包括美國在內的兩國相關部會和機構的首次會議，討論海上安全領域的合作。

NHK兩天前才剛報導，日本首相石破茂與中國國家主席習近平在秘魯會談確認將進行外交部長互訪後，日本外務大臣岩屋毅已就最快年底前赴中國訪問，並與中國外交部長王毅舉行會談展開協調。

不過，岩屋毅與馬納羅在義大利會面並且敲定12月與美國三方討論海上合作，顯示石破茂將延續岸田文雄時期配合美國在南海遏制中國的政策，可能對日中在石破茂上台後尋求關係解凍的努力遭到困難。