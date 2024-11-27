韓正：陸堅持經濟全球化

第二屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）昨在北京開幕，今年參展企業比去年增兩成，大陸國家副主席韓正強調，將堅持經濟全球化正確方向，願同各國共同推動構建開放型世界經濟體系，維護全球產業鏈供應鏈穩定通暢。

據統計，本屆鏈博會共有六二○多家企業、機構和國際組織參展，比首屆增加兩成，境外參展商占比上升到三成二。本報現場觀察，人氣較旺的展位主要是美商蘋果、特斯拉、汽車產業鏈及今年新設的先進製造鏈展區；至於台資背景廠商則僅少數參加，如台玻悅達汽車玻璃公司，係與鹽城經開區十餘家企業一起參展，並未設獨立展櫃。

鏈博會開幕式前，大陸國務院總理李強已先會見部分外企與陸企高層。他表示當前世界經濟成長乏力，一些保護主義、泛安全化的行為損害全球產供鏈，要反對搞各種形式的「脫鉤斷鏈」、「另起爐灶」。他並強調大陸是全球產供鏈的關鍵環節，將繼續以實際行動維護全球產供鏈穩定暢通。

韓正昨在開幕式上致詞指出，長期以來大陸既是全球產業鏈供應鏈合作的參與者、受益者，也是堅定的維護者、建設者，大陸願同各國共同推動構建開放型世界經濟體系，維護全球產業鏈供應鏈穩定通暢。大陸將堅持經濟全球化正確方向，推進同各國的產業、產能合作，更好實現產業互促、利益共用。

主辦方今年發布全球供應鏈促進報告及產業鏈供應鏈國際合作北京倡議等文件與數據，其中報告提到，隨著全球供應鏈向著區域化、多元化、數位化和綠色化方向發展，湧現一些新模式，新的多雙邊經貿規則開始探索新領域的規則制定，主要經濟體則透過立法保障關鍵產品供應鏈韌性，強調關鍵原材料的本土化供給，加強供應鏈風險監測與預警。