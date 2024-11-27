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美巡邏機越台海 陸全程跟監警戒
路透報導，美國海軍第七艦隊廿六日發表聲明，一架P-8A海神式巡邏機廿六日飛越台灣海峽「國際空域」，表明美國致力於推動自由和開放的印太地區。
美軍艦艇或飛機大約每月一次穿越或飛越台灣海峽，這類行動通常都會激怒北京。
美軍聲明指出，「美國依據國際法在台灣海峽內運行，維護所有國家的航行權利和自由」。
共軍東部戰區空軍發言人曹駿昨回應，美巡邏機過航台海並公開炒作，解放軍東部戰區組織海空兵力對美機過航行動全程跟監警戒，有效應對處置；正告美方停止歪曲炒作。
曹駿指出，美方有關言論曲解法理、混淆視聽，誤導認知。中方正告美方停止炒作，維護地區和平穩定。
美軍P-8A反潛巡邏機去年至今多次航經台海，大陸環球時報曾引述軍事專家宋忠平稱，美國此舉不排除是對中國的海軍艦艇，包括水下的潛艇實施偵測，企圖掌握軍事相關資訊。
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