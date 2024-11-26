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南韓剉咧等！美前商務部高官警告：不參與對華出口管制將罰款

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美前商務部負責出口管制的助理部長沃爾夫表示，川普將在第2任任期，強烈要求南韓政府參與對華出口管制。圖為南韓國旗。聯合報系資料照片
美前商務部負責出口管制的助理部長沃爾夫表示，川普將在第2任任期，強烈要求南韓政府參與對華出口管制。圖為南韓國旗。聯合報系資料照片

川普2.0」即將到來，美前商務部負責出口管制的助理部長沃爾夫表示，川普將在第2任期，強烈要求南韓政府參與對華出口管制，如果南韓不參與，川普政府將對南韓企業處以罰款。

沃爾夫是歐巴馬總統時期制定美國對華出口管制政策的核心人物，當時首次制定的該政策歷經川普政府，然後延續到了拜登政府。

南韓東亞日報報導，沃爾夫指出，拜登政府考慮到韓中經濟上的密切之處，沒有向南韓施壓，要求南韓參與對華出口管制，但是川普政府會有所不同。

從提名對華強硬論者參議員魯比歐為國務卿來看，可能會將更多的產品列入出口管制目錄，這代表美國對華出口管制水準，可能會達到最高潮。

產業界認為，在川普2.0，尖端燃氣渦輪發動機技術、尖端網絡感知及信號管理、無人駕駛相關產品和技術等有可能被列入新的出口管制目錄。

他預計，特別是大陸200多家半導體企業，將被追加到貿易限制名單中，高頻寬記憶體（HBM）將被追加到出口管制目錄中。HBM是三星電子和SK海力士等韓國半導體企業表現強勢的產品，關鍵在於哪種HBM被確定為管制對象。

業界相關人士預測，由於HBM3（第四代）以上主要由美國企業使用，因此不會受到打擊，然而配置較低的HBM1、2大量出口到大陸，如果被列入管制對象，南韓企業將不可避免地受到打擊。

沃爾夫強調，美國的出口管制阻止了用於尖端軍事裝備的最新人工智慧（AI）晶片或圖形處理器（GPU）流向大陸，美國應該向南韓說明出口管制是與安保直接相關的問題，並讓南韓政府接受，不能一味地施壓。

沃爾夫指出，川普除了安保目的外，還有可能為了美國的經濟利益，而使用出口管制，由於在川普時代，任何事情都可能發生，而不確定性擴大是南韓企業面臨的最大問題。

南韓 川普 美國

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