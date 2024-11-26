29陸企遭列實體清單 陸商務部：美借「人權」之名霸淩

美國國土安全部近日宣布，強迫勞動執法工作組（FLETF）將大陸涉及食品、電子材料、有色金屬、農業和能源等領域等29個實體新增到《維吾爾強迫勞動預防法》（UFLPA）實體名單中。大陸商務部26日對此駁斥，美方做法沒有事實依據，是借「人權」之名，行霸凌之實。

大陸商務部官網26日晚發出「新聞發言人就美國將29家中國企業列入所謂涉疆法案實體清單答記者問」指出，注意到美國國土安全部宣布，以所謂「強迫勞動」為由將29家中國實體增列至「維吾爾強迫勞動預防法實體清單」。

大陸商務部新聞發言人表示，美方做法沒有事實依據，借「人權」之名，行霸凌之實，是典型的經濟脅迫行為。中方強烈譴責，堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

上述發言人提到，中國堅決反對強迫勞動，新疆根本不存在所謂「強迫勞動」。美方在沒有任何切實證據的情況下，依據中國國內法，僅憑中國企業從新疆採購材料或招募新疆籍員工，即實施制裁，嚴重侵犯新疆民眾的基本人權，損害相關企業的合法權益，破壞全球供應鏈穩定安全。

他續稱，中方敦促美方立即停止政治操弄和抹黑攻擊，停止無理打壓中國企業。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

此前，美國國土安全部於22日宣布，強迫勞動執法工作組（FLETF）將大陸29個實體新增到《維吾爾強迫勞動預防法》（UFLPA）實體名單中，當中涉及食品、電子材料、有色金屬、農業和能源等領域。使該實體名單的數量總計增至107個。

公告指出，自2024年11月25日起，這29個實體全部或部分生產的貨物將因其活動而被禁止進入美國。這些公司的行為包括從新疆採購材料，與新疆政府合作，從新疆招募、轉移和接收包括維吾爾族在內的工人。

據了解，此次被列入名單的企業包括天津天偉食品有限公司、新疆眾和股份有限公司、新疆有色金屬工業集團及其三家子公司，以及23家農業生產或銷售單位。