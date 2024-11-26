大陸海警船連續2天接近金門遭驅離 今年擾台已高達54次

繼昨日大陸海警船接近金門南面限制水域後，海洋委員會海巡署金馬澎分署今日上午再度發現有4艘中國大陸海警船接近金廈禁限制水域，海巡署迅速調動巡防艇應對，並以廣播警告及全程蒐證驅離，展現捍衛國家主權的堅定決心。

根據海巡署提供的資料，今日上午8時50分，中國海警船編號「14513」、「14609」、「14608」及「14515」分別從金門復興嶼、翟山、料羅及北碇南面，由外向內進入台灣限制水域。

海巡署第一時間派遣預置部署的4艘巡防艇，以「1對1」平行對應策略攔截，並透過中英文廣播嚴正示警，要求中國海警船離開該海域。在海巡艇的強力監控與驅離行動下，4艘中國海警船於11時許離開相關水域，整個對峙過程歷時約2小時10分。

這是中國海警船本月內第4次進入台灣限制水域，今年累計已高達54次。海巡署指出，中國海警船選擇在鋒面將屆、海象轉差之際進行侵擾，無視海上航行安全，更威脅到這一交通繁忙航道的正常運作，對區域安全構成嚴重挑戰。

中國海警船持續展開這種被稱為「灰色地帶威脅」的行動，利用非軍事化但具挑釁性的方式施壓，試圖在不引發直接衝突的情況下擴大影響力。

海巡署表示，這些行為已對台灣主權與區域和平穩定構成威脅。面對中國海警船編隊的頻繁擾動，海巡署秉持「不挑釁、不退讓」的原則，積極展開有效應對。除即時調派巡防艇進行1對1攔截與廣播警告外，海巡署全程錄影蒐證，展現依法執法的立場。