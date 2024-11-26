美軍P-8A海神式巡邏機飛越台海 共軍：全程跟監

美國第七艦隊司令部今天在聲明中指出，美國海軍一架P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）今天在國際空域飛越台灣海峽。中共東部戰區空軍回應，東部戰區組織海空兵力對美機過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。

美國第七艦隊司令部的聲明指出，這架飛機飛越台灣海峽，展現美國對於自由和開放印太地區所作承諾。美國軍方在國際法允許的任何地方進行飛越、航行和展開行動。

據中國網，東部戰區空軍新聞發言人曹駿表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美機過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。

他又說，「美有關言論曲解法理、混淆視聽，誤導國際認知。我們正告美方停止歪曲炒作，共同維護地區和平穩定。」