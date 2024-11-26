美P-8A反潛巡邏機越台海 陸東部戰區：正告美方停止炒作

美軍1架P-8A反潛巡邏機過航台灣海峽，東部戰區空軍新聞發言人曹駿大校26日表示，美國巡邏機過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美機過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。並正告美方停止歪曲炒作。

曹駿大校指出，美有關言論曲解法理、混淆視聽，誤導國際認知。「我們正告美方停止歪曲炒作，共同維護地區和平穩定。」

美軍第7艦隊26日發聲明表示，一架P-8A海神式反潛巡邏機（P-8A Poseidon）26日飛越台海執行任務。聲明中說：「藉由在台灣海峽執行符合國際法規定的任務，美國堅守所有國家的航行權及自由權。該巡邏機通過台灣海峽，展示了美國對印太地區自由開放的承諾。美國軍方會繼續在國際法的允許下行使飛行、航行和執行任務權利。」

上一次，P-8A海神式反潛巡邏機航經台灣海峽是在9月17日，當時美軍也做了如前聲明，而我國防部也宣稱有所掌握。

事實上，美軍P-8A反潛巡邏機去年至今以來多次航經台灣海峽，環球時報2023年訪問多位大陸軍事專家，其中軍事專家宋忠平稱，該舉不排除其是對中國的海軍艦艇，包括水下的潛艇實施偵測，企圖掌握軍事演習的相關信息；另一軍事專家張學峰則認為此舉對中國軍隊進行抵近偵察、干擾中方正常訓練，是一種明顯的挑釁行為。