川普關稅風險回歸 彭博：人行似已劃出人民幣匯率紅線

彭博資訊分析，美國總統當選人川普的關稅風險回歸，帶給人民幣貶值壓力，但中國人民銀行（中國大陸央行）似乎已對人民幣匯率劃出一條紅線：7.2。

在美國總統大選後，人行持續將人民幣匯率中間價設定在略強於人民幣7.2元的水準，26日設定的價位更是一周來最高水準，力抗川普揚言課徵新關稅引發的拋售潮。

美國的關稅威脅、以及人行掌控人民幣匯率，讓市場想起川普第一任內的人民幣匯率拉鋸戰，但這回對中國大陸經濟的重要性攀升：人行必須取得平衡，保護讓成長重返軌道的人民幣匯率，得找到讓人民幣不會太強、又不會太弱的黃金區間。

專家指出，人行將維持人民幣兌美元相對平穩，面對關稅可能提高，北京當局可能加強仰賴國內刺激措施、而非人民幣貶值。

不過，一些市場人士認為，人行要讓人民幣匯率固定在略強於7.2的決心，不會持續太久，因為該央行過去也曾幫助人民幣匯率在固定在看似紅線的水準，之後就因市場壓力而後退。人行2019年已讓人民幣持穩在6.9附近，引發市場狂拋人民幣，最終放手讓人民幣貶破7，為金融海嘯後首見。

三井住友銀行亞洲總體策略主管黃俊翔認為，人行近期將讓人民幣匯率接近7.2，若美元持續強勢，可能貶至7.25，但近期離岸人民幣對美元可能下探至7.35，理由是政策不確定性。

野村匯市策略全球主管陳立偉則預期，若美國是在現有的對陸課徵關稅稅率基礎之上，加徵10%關稅，而非對中國大陸進口產品全面徵收10%關稅，離岸人民幣匯率可能貶破7.4。