快訊

直播／英雄大遊行登場！球迷提前卡位應援 紙花中大聲歡呼挺台灣

12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅風險回歸 彭博：人行似已劃出人民幣匯率紅線

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊分析，中國人民銀行（中國大陸央行）似乎已對人民幣匯率劃出一條紅線。路透
彭博資訊分析，中國人民銀行（中國大陸央行）似乎已對人民幣匯率劃出一條紅線。路透

彭博資訊分析，美國總統當選人川普的關稅風險回歸，帶給人民幣貶值壓力，但中國人民銀行（中國大陸央行）似乎已對人民幣匯率劃出一條紅線：7.2。

在美國總統大選後，人行持續將人民幣匯率中間價設定在略強於人民幣7.2元的水準，26日設定的價位更是一周來最高水準，力抗川普揚言課徵新關稅引發的拋售潮。

美國的關稅威脅、以及人行掌控人民幣匯率，讓市場想起川普第一任內的人民幣匯率拉鋸戰，但這回對中國大陸經濟的重要性攀升：人行必須取得平衡，保護讓成長重返軌道的人民幣匯率，得找到讓人民幣不會太強、又不會太弱的黃金區間。

專家指出，人行將維持人民幣兌美元相對平穩，面對關稅可能提高，北京當局可能加強仰賴國內刺激措施、而非人民幣貶值。

不過，一些市場人士認為，人行要讓人民幣匯率固定在略強於7.2的決心，不會持續太久，因為該央行過去也曾幫助人民幣匯率在固定在看似紅線的水準，之後就因市場壓力而後退。人行2019年已讓人民幣持穩在6.9附近，引發市場狂拋人民幣，最終放手讓人民幣貶破7，為金融海嘯後首見。

三井住友銀行亞洲總體策略主管黃俊翔認為，人行近期將讓人民幣匯率接近7.2，若美元持續強勢，可能貶至7.25，但近期離岸人民幣對美元可能下探至7.35，理由是政策不確定性。

野村匯市策略全球主管陳立偉則預期，若美國是在現有的對陸課徵關稅稅率基礎之上，加徵10%關稅，而非對中國大陸進口產品全面徵收10%關稅，離岸人民幣匯率可能貶破7.4。

人民幣 美國

延伸閱讀

川普上台 世界格局將怎樣巨變？

川普回應聯邦官司大脫身 痛批對手「史上最下限」！紐時分析留下2疑慮

川普以毒品湧入為由要對中國加徵10%關稅 陸使館回應了

川普宣布新關稅行動後 市場關注這2位貿易鷹派的新政府位置

相關新聞

福建海警又來了 26日在金門海域常態化執法

近期海巡署在金門海域偵獲4艘中國海警船逼近，並對應驅離。福建海警稱，26日再度位金門附近海域依法開展常態化執法巡查。

美日菲擬聯手因應台灣有事？陸專家：或測試中方反應

日媒日前報導，美軍計劃在所謂「台灣有事」時，在日本的西南諸島和菲律賓部署導彈部隊並設立臨時軍事基地。環球時報引述專家分析...

川普以毒品湧入為由要對中國加徵10%關稅 陸使館回應了

即將在明年1月20日就任美國總統的川普25日表示，由於大量毒品湧入美國，他將對所有進入美國的主要中國產品加徵額外的10%...

美P-8A反潛巡邏機越台海 東部戰區：正告美方停止炒作

美軍1架P-8A反潛巡邏機過航台灣海峽，東部戰區空軍新聞發言人曹駿大校26日表示，美國巡邏機過航台灣海峽並公開炒作。中國...

陸專家：川普若加徵60%關稅 中國出口將衰退7%

大陸某政府部門國際貿易研究院負責人援引相關數據稱，烏克蘭危機、巴以衝突升級和中美博弈等因素，使大陸外貿形勢變得非常嚴峻，...

中國對白蘭地施加反傾銷措施 歐盟告上WTO

中歐貿易角力持續，為了報復歐盟對中國電動車加徵關稅，北京對歐盟白蘭地實施臨時反傾銷措施，對此歐盟25日向世界貿易組織（W...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。