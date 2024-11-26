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川普以毒品湧入為由要對中國加徵10%關稅 陸使館回應了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國候任總統川普以大量毒品湧入美國為由，揚言將對所有進入美國的主要中國產品加徵額外的10%關稅。（路透）
美國候任總統川普以大量毒品湧入美國為由，揚言將對所有進入美國的主要中國產品加徵額外的10%關稅。（路透）

即將在明年1月20日就任美國總統的川普25日表示，由於大量毒品湧入美國，他將對所有進入美國的主要中國產品加徵額外的10%關稅。對此，大陸駐美國大使館發言人劉鵬宇強調，「中國故意允許芬太尼化學前體流入美國」的說法完全與事實和現實不符。

美國之音報導，川普在他的社交媒體真相社交（Truth Social）發文稱，「我曾多次與中國討論大量毒品（尤其是芬太尼）流入美國的問題，但都無濟於事。中國代表告訴我，他們將對任何被抓到做這種事的毒品分子處以最高刑罰，也就是死刑，然而不幸的是，他們從未付諸行動，毒品正在湧入我國，主要是通過墨西哥，程度前所未見。」

川普揚言，「在他們停下來前，我們將對中國徵收額外10%的關稅，在任何額外的關稅之上，針對他們進入美國的所有這麼多的產品。感謝你們對此事的關注。」

川普還在另一則貼文中宣布，他上任第一天將簽署的第一波行政命令，將包括對所有進入美國的墨西哥和加拿大產品徵收25%的關稅。他說，「數以千計的人通過墨西哥和加拿大湧入美國，帶來犯罪和毒品，其程度前所未見」「在毒品，特別是芬太尼和所有非法外國人停止對我們國家的這種入侵的時候之前，這項關稅將維持有效」。

針對川普相關談話，央視新聞報導，劉鵬宇在社交媒體上表示，中美經貿合作本質上是互利的。沒有人會在貿易戰或關稅戰中獲勝。

劉鵬宇並強調，自舊金山峰會以來，中美兩國的禁毒部門已經恢復了定期溝通。中方已向美方通報了有關美方的禁毒執法行動進展，並回應了美方對某些案件線索核實的請求，採取了相關行動。所有這些事實都證明了「中國故意允許芬太尼化學前體流入美國」的說法完全與事實和現實不符。

川普 毒品 美國

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