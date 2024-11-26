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中國海警船又來了！金門漁民習以為常照常出海作業

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
近期受東北季風影響，金廈海域海象惡劣，昨天天氣轉好，大陸海警船又蠢蠢欲動，昨天14時許，在金門南面海域偵獲 4艘中國海警船接近我國限制水域。圖／金門海巡隊提供
近期受東北季風影響，金廈海域海象惡劣，昨天天氣轉好，大陸海警船又蠢蠢欲動，昨天14時許，在金門南面海域偵獲 4艘中國海警船接近我國限制水域。圖／金門海巡隊提供

近期受東北季風影響，金廈海域海象惡劣，昨天天氣轉好，大陸海警船又蠢蠢欲動，海巡署金馬澎分署表示，在昨天14時許，在金門南面海域偵獲 4艘中國海警船接近我國限制水域，立即調度4艘巡防艇對應驅離，但對此，金門漁民習以為常，照常出海作業，不受影響。

昨日下午14時50分，中國海警船「14609」 、「14608」、「14513」 、「14515」等4船，分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南面由外向內航入我國水域，海巡署同步部署4艘巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中、英文廣播示警，嚴正宣告我方執法立場，並予以蒐證驅離，中國海警船在我巡防艇監控下，於17時航出，歷時2小時10分。

對於大陸海警船，三不五時就來金門海域走一遭，金門漁民「老神在在」，表示就正常出海捕魚，不可能因為海警船來就不出海，還是要工作「顧飯碗」，只要不違法，誰來都一樣，不用過度害怕。

海巡署也表示，中國海警船於交通繁忙的重要航道，對我進行灰帶襲擾，無益兩岸對等交流，呼籲陸方應體認區域和平穩定之重要性，停止類似侵擾舉措。面對中國海警船編隊侵擾，海巡署持續秉持不挑釁、不退讓之原則，堅定維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權。

昨天14時許，在金門南面海域偵獲 4艘中國海警船接近我國限制水域，金門海巡隊立即調度4艘巡防艇對應驅離。圖／金門海巡隊提供
昨天14時許，在金門南面海域偵獲 4艘中國海警船接近我國限制水域，金門海巡隊立即調度4艘巡防艇對應驅離。圖／金門海巡隊提供

中國海警船 海巡署 金門

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