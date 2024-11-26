陸扣台灣教科書指地圖違一中原則 海基會：審查趨嚴

中國大陸海關稱，一批從台灣寄至福州的書籍將台灣按國家名稱標註等原因，違反一中原則被查扣。海基會回應，中國海關近期對印刷品的內容審查趨於嚴格，特別是涉及國家主權和領土完整的問題，且常把郵寄的台灣中學教科書扣留或銷毀。

中國大陸海關總署微信公眾號「海關發布」24日表示，近日福州海關所屬榕城海關駐郵局辦事處對郵件進行開箱查驗時，查獲3本書籍含有「問題地圖」，海關已扣留物品並移交後續部門處理。

文章提到，「該批書籍存在錯將『我國台灣省按國家名稱標注』，錯誤描述釣魚島及周邊附屬島嶼、阿克賽欽地區和藏南地區名稱及歸屬等問題，且漏繪南海斷續線，違背一個中國原則。」

海峽交流基金會（海基會）回應指出，中國海關近年對進口印刷品的內容審查趨於嚴格，特別是涉及國家主權和領土完整的問題，且常把郵寄的台灣中學教科書扣留或銷毀。今年3月，報載南寧海關查獲未將南海諸島劃入中國版圖的「問題地圖」印刷品，並予以扣留；「自由亞洲」也曾報導，近期有從香港跨境到大陸就學的香港學生，通過深圳海關時，因其所攜帶歷史課本中的中國地圖未明確劃定「南海十段線」、將「釣魚島」寫成「釣魚台」等原因，課本被海關人員撕掉。

海基會強調，「對岸矮化我國主權行為從未間斷，即使單純文化教育交流，也都夾帶矮化我方地位之目的。」並提醒國人，對岸非自由民主體制，與台灣自由社會完全不同，在進行各項往來時，務必注意自身安全與權益。

關於位在上海、東莞、華東的3所台商子女學校所使用的教材是否有受到影響。海基會回應，台校近年使用的台灣教科書均由台灣運送到大陸，此作法行之有年，大陸有關部門會針對內容進行審核，部分課程無法在大陸教授，台校每年寒暑假會安排學生返台授課因應。

海基會呼籲，中國大陸政治體制與台灣的自由民主憲政體制有極大差異，對於言論講學自由與台灣有極大不同，希望大陸台商學校使用完整的台灣教材。

海基會表示，據台校提供的訊息，3所大陸台校113學年度第1學期學生總數為5570人，但具體數字以教育部資料為準。

據聯合報比對，此次被查扣的教科書是翰林出版社出版的高中地理教材。聯合報指出，中國大陸對台灣出版的中學教科書進行查扣，相當罕見，據大陸海關公開的資訊，2023年與2024年分別有3件，在上海、福州和寧波海關被查扣。