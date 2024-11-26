快訊

直播／英雄大遊行登場！球迷提前卡位應援 紙花中大聲歡呼挺台灣

12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

全面節約戰略 中國印發方案2027年遏制餐飲浪費

中央社／ 北京26日電

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳昨天印發「糧食節約和反食品浪費行動方案」，強調「深入實施全面節約戰略」，並提出到2027年底餐飲業及機關、學校、企業食堂的人均每餐食品浪費量明顯下降，餐飲浪費得到有效遏制。

方案並宣示，將強化組織實施，堅持「黨政同責、壓實責任」；並以群眾「喜聞樂見」的宣傳形式加大宣傳力度；且要舉辦好「國際糧食減損大會」，對外分享「反食品浪費中國方案」等。

中共總書記習近平上任之初，曾在2013年1月批示「厲行節約、反對浪費」，要大力宣傳「節約光榮、浪費可恥」的思想觀念，使厲行節約、反對浪費「在全社會蔚然成風」，各級黨政軍機關、事業單位、國有企業及各級領導幹部要率先垂範。此後，官方一度針對遏制食物浪費大力發起「光盤行動」，提倡「吃不完就打包」的風氣。

新華社報導，「糧食節約和反食品浪費行動方案」共分7大項18條，前言就提到貫徹落實黨中央、國務院決策部署，「深入實施全面節約戰略」，推動落實中國「糧食安全保障法」及「反食品浪費法」，加快形成切實管用的糧食和食物節約長效機制，加力解決糧食損失和食品浪費問題。

這項方案首先提出總體目標，內容是到2027年底，糧食和食物節約長效機制更加健全，糧食損失和食品浪費統計調查制度、標準規範和指標體系不斷完善，糧食生產、儲存、運輸、加工損失率控制在國際平均水平以下。

方案總體目標並提出，到2027年底，全國餐飲行業及機關食堂、學校食堂、企業食堂等人均每餐食品浪費量明顯下降，餐飲浪費得到有效遏制。並透過持續努力和全民參與，推動「節約糧食、反對浪費『在全社會蔚然成風』」。

根據報導，這項方案聚焦糧食損失和食品浪費堵點、難點，分層分級分段提出針對性舉措，並部署「糧食節約減損行動、全民節糧意識提升行動、餐飲行業反浪費行動、單位食堂反浪費行動、加強損失浪費統計調查」等重點任務。

其中，在「全民節糧意識提升行動」中，圍繞家庭、規範、教育等方面展開部署，推動減少家庭和個人食品浪費，加強引導規範，強化青少年教育和「勤儉節約家風建設」。

在「餐飲行業反浪費行動」中，方案對行業引導、約束與自律等方面進行部署，深化「光盤行動」，促進行業自律。

方案要求，中國國家發改委、中央農辦加強對糧食節約和反食品浪費工作的組織協調，各有關部門結合自身職責，綜合施策、形成合力；並採用活潑新穎多樣、群眾喜聞樂見的宣傳形式，製作播出有關公益節目，加強輿論監督；同時舉辦好「國際糧食減損大會」，鼓勵合作交流，向國際社會分享糧食節約和「反食品浪費中國方案、中國行動」等。

中國國家發改委負責官員並對這項方案表示，中國糧食節約和反食品浪費工作還面臨不少矛盾和問題。其中包括餐飲消費的商務宴請、紅白喜事等浪費嚴重，大吃大喝、過量點餐等不良風氣仍然存在。

官員指出，發改委將會同有關部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，統籌安排重點工作，細化分解目標任務，「融入日常、抓在經常」，全面抓好這項方案的貫徹落實，推動糧食節約和反食品浪費工作不斷取得新實效。

光盤 國務院

延伸閱讀

直接槓上馬斯克？ 加州計劃新電動車補貼方案排除特斯拉

高鐵南延改高雄案？交通部辦4場說明會 時間地點1次看

銜接南科深綠線 台南捷運綠線可望東延永康大灣

高鐵南延高雄方案明挖段可望縮短 多條幹道不封閉

相關新聞

福建海警又來了 26日在金門海域常態化執法

近期海巡署在金門海域偵獲4艘中國海警船逼近，並對應驅離。福建海警稱，26日再度位金門附近海域依法開展常態化執法巡查。

美日菲擬聯手因應台灣有事？陸專家：或測試中方反應

日媒日前報導，美軍計劃在所謂「台灣有事」時，在日本的西南諸島和菲律賓部署導彈部隊並設立臨時軍事基地。環球時報引述專家分析...

川普以毒品湧入為由要對中國加徵10%關稅 陸使館回應了

即將在明年1月20日就任美國總統的川普25日表示，由於大量毒品湧入美國，他將對所有進入美國的主要中國產品加徵額外的10%...

美P-8A反潛巡邏機越台海 東部戰區：正告美方停止炒作

美軍1架P-8A反潛巡邏機過航台灣海峽，東部戰區空軍新聞發言人曹駿大校26日表示，美國巡邏機過航台灣海峽並公開炒作。中國...

陸專家：川普若加徵60%關稅 中國出口將衰退7%

大陸某政府部門國際貿易研究院負責人援引相關數據稱，烏克蘭危機、巴以衝突升級和中美博弈等因素，使大陸外貿形勢變得非常嚴峻，...

中國對白蘭地施加反傾銷措施 歐盟告上WTO

中歐貿易角力持續，為了報復歐盟對中國電動車加徵關稅，北京對歐盟白蘭地實施臨時反傾銷措施，對此歐盟25日向世界貿易組織（W...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。