全面節約戰略 中國印發方案2027年遏制餐飲浪費

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳昨天印發「糧食節約和反食品浪費行動方案」，強調「深入實施全面節約戰略」，並提出到2027年底餐飲業及機關、學校、企業食堂的人均每餐食品浪費量明顯下降，餐飲浪費得到有效遏制。

方案並宣示，將強化組織實施，堅持「黨政同責、壓實責任」；並以群眾「喜聞樂見」的宣傳形式加大宣傳力度；且要舉辦好「國際糧食減損大會」，對外分享「反食品浪費中國方案」等。

中共總書記習近平上任之初，曾在2013年1月批示「厲行節約、反對浪費」，要大力宣傳「節約光榮、浪費可恥」的思想觀念，使厲行節約、反對浪費「在全社會蔚然成風」，各級黨政軍機關、事業單位、國有企業及各級領導幹部要率先垂範。此後，官方一度針對遏制食物浪費大力發起「光盤行動」，提倡「吃不完就打包」的風氣。

新華社報導，「糧食節約和反食品浪費行動方案」共分7大項18條，前言就提到貫徹落實黨中央、國務院決策部署，「深入實施全面節約戰略」，推動落實中國「糧食安全保障法」及「反食品浪費法」，加快形成切實管用的糧食和食物節約長效機制，加力解決糧食損失和食品浪費問題。

這項方案首先提出總體目標，內容是到2027年底，糧食和食物節約長效機制更加健全，糧食損失和食品浪費統計調查制度、標準規範和指標體系不斷完善，糧食生產、儲存、運輸、加工損失率控制在國際平均水平以下。

方案總體目標並提出，到2027年底，全國餐飲行業及機關食堂、學校食堂、企業食堂等人均每餐食品浪費量明顯下降，餐飲浪費得到有效遏制。並透過持續努力和全民參與，推動「節約糧食、反對浪費『在全社會蔚然成風』」。

根據報導，這項方案聚焦糧食損失和食品浪費堵點、難點，分層分級分段提出針對性舉措，並部署「糧食節約減損行動、全民節糧意識提升行動、餐飲行業反浪費行動、單位食堂反浪費行動、加強損失浪費統計調查」等重點任務。

其中，在「全民節糧意識提升行動」中，圍繞家庭、規範、教育等方面展開部署，推動減少家庭和個人食品浪費，加強引導規範，強化青少年教育和「勤儉節約家風建設」。

在「餐飲行業反浪費行動」中，方案對行業引導、約束與自律等方面進行部署，深化「光盤行動」，促進行業自律。

方案要求，中國國家發改委、中央農辦加強對糧食節約和反食品浪費工作的組織協調，各有關部門結合自身職責，綜合施策、形成合力；並採用活潑新穎多樣、群眾喜聞樂見的宣傳形式，製作播出有關公益節目，加強輿論監督；同時舉辦好「國際糧食減損大會」，鼓勵合作交流，向國際社會分享糧食節約和「反食品浪費中國方案、中國行動」等。

中國國家發改委負責官員並對這項方案表示，中國糧食節約和反食品浪費工作還面臨不少矛盾和問題。其中包括餐飲消費的商務宴請、紅白喜事等浪費嚴重，大吃大喝、過量點餐等不良風氣仍然存在。

官員指出，發改委將會同有關部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，統籌安排重點工作，細化分解目標任務，「融入日常、抓在經常」，全面抓好這項方案的貫徹落實，推動糧食節約和反食品浪費工作不斷取得新實效。