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川普揮關稅大棒 專家稱或將加速中企全球化進程

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
港媒南華早報日前引述業內分析人士稱，中國企業可能會通過海外並購（M&A）來繞開川普關稅障礙，「更高的關稅加速了中國公司的全球化進程」。（新華社）
港媒南華早報日前引述業內分析人士稱，中國企業可能會通過海外並購（M&A）來繞開川普關稅障礙，「更高的關稅加速了中國公司的全球化進程」。（新華社）

美國下任總統川普（Donald Trump）再揚言對中國加徵關稅，外界關注中方乃至陸企如何因應。港媒日前引述業內分析人士稱，中國企業可能會通過海外併購（M&A）來繞開川普關稅障礙，「更高的關稅加速了中國公司的全球化進程」。

川普於美國時間25日在其社交媒體帳號發表貼文稱，將對來自中國的所有進口商品加徵10%的關稅。而他在競選期間已提出要對所有進口商品徵收10%至20%的關稅，並對來自中國的進口商品徵收60%至100%的關稅。為了應對川普上任後的關稅措施，一些中國企業正考慮在海外設立銷售公司、本土辦事處和製造設施。

港媒南華早報25日報導，德勤中國及亞太區併購交易服務領導人羅偉雄表示，與設立銷售公司、本土辦事處和製造設施相比，併購可能是一種更快的解決方案。如果中企通過併購應對關稅威脅，這將意味著「更高的關稅可能會加快中國公司的全球化進程」。

報導引述倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group）的數據顯示，與去年同期相比，今年迄今中國的海外併購交易額下降16.5%至170億美元。去年，這一數字較去年同期增長59%至270億美元，但仍遠低於2016年2,020億美元的峰值，意味當前全球併購環境並不樂觀。

對此，羅偉雄稱，大型跨境交易在全球範圍內都很少見，而不僅僅是在中國。他指出，要獲得監管部門的批准存在不確定性，地緣政治問題也很敏感，跨境交易很複雜，這些都抑制了近年來的重大跨境交易。

英國投資公司Vantage Capital Markets投資銀行業務首席執行官巴佐尼（Federico Bazzoni）則表示，「我看到一些活動在特定領域的回歸」，比如製造業、科技、太陽能和電池等新能源以及「一點點」消費品。

巴佐尼預計，在中國境內外政策更加明確後，市場可能會在2025年第2季看到中國公司出境活動回升。他說，「從我與一些企業的對話來看，他們正在等著看會發生什麼」，「除非中美政府部門明確做出一些聲明，否則他們不會與新目標接觸」。

中國經營報報導，今年以來，大陸監管和各地政府相繼出台措施鼓勵企業併購重組，銀行也推出跨境併購的相關服務方案。據IT桔子統計，今年第3季中企跨境併購交易額較上季增加人民幣4.6億元，季增5.2%。

川普 美國

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