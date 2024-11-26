美日菲擬聯手因應台灣有事？陸專家：或測試中方反應

日媒日前報導，美軍計劃在所謂「台灣有事」時，在日本的西南諸島和菲律賓部署導彈部隊並設立臨時軍事基地。環球時報引述專家分析稱，美日菲的勾連也會對台獨分子起到一定教唆及鼓動作用。而日媒爆料或在誇大地區緊張局勢的同時測試中國的反應。

日本共同社24日引述消息人士報導稱，美國和日本打算為台灣可能發生緊急狀況制定聯合軍事計畫，包括在日本美國將在日本西南方鹿兒島縣與沖繩縣的南西諸島，還有菲律賓部署飛彈部隊。計畫預定下個月執行。不過該訊息未獲日美菲三國官方回應。

「這其中，美國是總指揮，日本則蠢蠢欲動，有自身的訴求和利益考量，菲律賓更多是在配合。」環球時報引述中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸分析，如果（日媒）爆料屬實，美日制訂聯合作戰計劃以及在日菲部署美軍部隊反映了美日菲在抓緊落實今年上半年三方峰會軍事安全層面的一些具體舉措。

丁鐸說，「這種態勢顯示美日菲在台灣問題和南海問題的聯動，即菲律賓在台灣問題上對美日以軍事安全合作的名義提供便利，反過來美日在南海問題上對菲律賓的挑釁性主張和訴求提供支持。」

大陸軍事專家張軍社認為，美日加緊勾連的一個背景是美國未來的亞太戰略和對華政策存在很大的不確定性。美國軍方抓緊時間強化與盟國之間的軍事勾連，旨在維護地區影響力。張軍社進一步指出，美日以及菲律賓加速在日本西南諸島和菲部署導彈，與此前美國國防部長奧斯汀主動曝光「美國仁愛礁特遣隊存在」一事如出一轍。

大陸外交部發言人毛寧25日在例行記者會上表示，中方堅決反對有關國家以台灣問題為藉口，強化地區軍事部署，挑動緊張對抗，破壞地區和平穩定。

不過近期中日關係出現緩和，綜合共同社、朝日新聞等日媒報導，日本外相岩屋毅最快有可能在12月下旬訪問中國、大陸部長董軍與日本等國防務部門領導近日也在中國-東協防長會晤後舉行會談；此外，大陸外交部近期宣布的免簽政策國家也包括了日本。